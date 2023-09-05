https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894414988.html
Спецоперация, 5 сентября: Рада поддержала отставку главы Минобороны Украины
Спецоперация, 5 сентября: Рада поддержала отставку главы Минобороны Украины - РИА Новости, 05.09.2023
Спецоперация, 5 сентября: Рада поддержала отставку главы Минобороны Украины
РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T22:47
2023-09-05T22:47
2023-09-05T23:20
украина
россия
киев
алексей резников
рустем умеров
сергей шойгу
human rights watch
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Отставка РезниковаВерховная рада поддержала отставку Алексея Резникова с поста главы министерства обороны страны, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. "Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. За — 327", — написал он, отметив, что назначение Рустема Умерова должно состояться в среду. В воскресенье Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Накануне Резников заявил, что подал в Раду заявление об отставке. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима, и это "внутреннее дело Украины". Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.Ход операцииСитуация в российских регионахУкраинские войска выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Ясиноватскому району, а также некоторым другим населенным пунктам в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК. В Киевском районе Донецка снаряды попали на территорию Парка культуры и отдыха, в Куйбышевском районе — в здание детского сада, заявил мэр города Алексей Кулемзин. При обстреле ВСУ в Кировском районе умерла мирная жительница, еще одна женщина пострадала при обстреле Петровского района, добавил он. При повторной украинской атаке на село Козинка Грайворонского округа погиб мужчина, одна женщина получила ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Системы ПВО уничтожили летевшие в направлении Москвы украинские беспилотники в районе Завидово в Тверской области, в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон самолетного типа в республике Крым, сообщили в Минобороны.Жителя Кубани, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили ему подготовку к госизмене, заявила пресс-служба ФСБ России. В миреМирные жители были убиты в Изюме Харьковской области в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм. По ее словам, в конце января HRW опубликовала отчет о ситуации в Изюме."Мы увидели доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами", — сказала она, отметив, что тогда он находился под контролем российских войск. Румыния будет обучать украинских пилотов управлению самолетами F-16 на контрактной основе, заявил министр обороны страны Анджел Тылвар. В свою очередь, Великобритания, Исландия и Нидерланды уже обучили более 100 украинских военных медиков, сообщило британское Минобороны. В оборонном ведомстве ФРГ заявили, что страна поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. На Западе говорить о мирном решении конфликта на Украине стало "почти неприличным", но переговоры о мире необходимо начинать уже сейчас, зотметил политический журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Бенедикт Нефф. К мирному урегулированию кризиса призвал и недавно избранный премьер-министр Камбоджи Хун Манет. Он заявил об этом на бизнес-форуме стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в эти дни параллельно с лидерским саммитом АСЕАН в Джакарте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об отсутствии перспектив на горизонте по достижению мира на Украине. По его словам, в войне нет победителей, а в мире нет проигравших. Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Киев, пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники. Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель не стал подтверждать данные о возможном визите главы ведомства в украинскую столицу.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230905/reznikov-1894243491.html
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украина, россия, киев, алексей резников, рустем умеров, сергей шойгу, human rights watch, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Россия, Киев, Алексей Резников, Рустем Умеров, Сергей Шойгу, Human Rights Watch, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Спецоперация, 5 сентября: Рада поддержала отставку главы Минобороны Украины
Железняк: Рада поддержала отставку главы Минобороны Украины Резникова
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Верховная рада поддержала отставку Алексея Резникова с поста главы министерства обороны страны, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
"Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. За — 327", — написал он, отметив, что назначение Рустема Умерова должно состояться в среду.
В воскресенье Владимир Зеленский
заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова
на его должность. Накануне Резников заявил, что подал в Раду заявление об отставке.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима, и это "внутреннее дело Украины".
Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.
В Германии выяснили, что Резникова сняли с поста из-за яиц
- ВСУ с начала так называемого наступления потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны;
- Российская военно-транспортная авиация с начала спецоперации перевезла 376 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, отметил министр;
- За три месяца украинская армия не достигла своих целей ни на одном из направлений и сейчас отчаянно старается продемонстрировать Западу хоть какой-то успех на фронте, чтобы и дальше получать военно-экономическую помощь. Противник атакует гражданские объекты и выдают теракты за военные победы, пытаясь скрыть провал контрнаступления, подчеркнул Шойгу;
- За прошедший месяц российскими высокоточными ракетными ударами поражены 34 командных пункта украинских войск оперативно-тактического звена управления. Российские средства ПВО сбили 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет, отметил глава российского оборонного ведомства;
- По его словам, наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва, проходившие подготовку у западных инструкторов;
- Украинская армия за сутки потеряла на Донецком и Запорожском направлениях около 400 солдат, на Южно-донецком — до 175, на Краснолиманском — более 70 бойцов и пять единиц техники, на Купянском —до 50 военных и три единицы техники;
- Российские военнослужащие пресекли действия диверсионно-разведывательной группы противника на Южно-донецком направлении и отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении;
- Российские подразделения за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 40 украинских солдат, в том числе две диверсионно-разведывательные группы, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Ситуация в российских регионах
Украинские войска выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку
, Макеевке, Ясиноватскому району, а также некоторым другим населенным пунктам в ДНР
, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
В Киевском районе Донецка снаряды попали на территорию Парка культуры и отдыха, в Куйбышевском районе — в здание детского сада, заявил мэр города Алексей Кулемзин. При обстреле ВСУ в Кировском районе
умерла мирная жительница, еще одна женщина пострадала при обстреле Петровского района, добавил он.
При повторной украинской атаке на село Козинка Грайворонского округа погиб мужчина, одна женщина получила ранения, сообщил губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков.
Системы ПВО уничтожили летевшие в направлении Москвы
украинские беспилотники в районе Завидово в Тверской области, в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья
, пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон самолетного типа в республике Крым, сообщили в Минобороны.
Жителя Кубани, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили ему подготовку к госизмене, заявила пресс-служба ФСБ
России.
"В ход пошло иное оружие". Кто остановил стремительный бросок ВСУ на Крым
Мирные жители были убиты в Изюме
Харьковской области в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch
Мэри Уорхэм.
По ее словам, в конце января HRW опубликовала отчет о ситуации в Изюме.
"Мы увидели доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами", — сказала она, отметив, что тогда он находился под контролем российских войск.
Румыния
будет обучать украинских пилотов управлению самолетами F-16 на контрактной основе, заявил министр обороны страны Анджел Тылвар.
"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк
В свою очередь, Великобритания
, Исландия и Нидерланды
уже обучили более 100 украинских военных медиков, сообщило британское Минобороны.
В оборонном ведомстве ФРГ заявили, что страна поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.
На Западе говорить о мирном решении конфликта на Украине стало "почти неприличным", но переговоры о мире необходимо начинать уже сейчас, зотметил политический журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Бенедикт Нефф.
К мирному урегулированию кризиса призвал и недавно избранный премьер-министр Камбоджи
Хун Манет. Он заявил об этом на бизнес-форуме стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в эти дни параллельно с лидерским саммитом АСЕАН в Джакарте.
Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об отсутствии перспектив на горизонте по достижению мира на Украине. По его словам, в войне нет победителей, а в мире нет проигравших.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
6 сентября посетит Киев, пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники. Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель не стал подтверждать данные о возможном визите главы ведомства в украинскую столицу.
НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией
* Экстремистская организация, запрещенная в России.