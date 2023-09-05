https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894414988.html

Спецоперация, 5 сентября: Рада поддержала отставку главы Минобороны Украины

Спецоперация, 5 сентября: Рада поддержала отставку главы Минобороны Украины - РИА Новости, 05.09.2023

Спецоперация, 5 сентября: Рада поддержала отставку главы Минобороны Украины

РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:47

2023-09-05T22:47

2023-09-05T23:20

украина

россия

киев

алексей резников

рустем умеров

сергей шойгу

human rights watch

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893340226_119:961:2052:2048_1920x0_80_0_0_ed9eb0b42644ccf1ea5c9816f8f56ca8.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Отставка РезниковаВерховная рада поддержала отставку Алексея Резникова с поста главы министерства обороны страны, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. "Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. За — 327", — написал он, отметив, что назначение Рустема Умерова должно состояться в среду. В воскресенье Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Накануне Резников заявил, что подал в Раду заявление об отставке. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима, и это "внутреннее дело Украины". Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.Ход операцииСитуация в российских регионахУкраинские войска выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Ясиноватскому району, а также некоторым другим населенным пунктам в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК. В Киевском районе Донецка снаряды попали на территорию Парка культуры и отдыха, в Куйбышевском районе — в здание детского сада, заявил мэр города Алексей Кулемзин. При обстреле ВСУ в Кировском районе умерла мирная жительница, еще одна женщина пострадала при обстреле Петровского района, добавил он. При повторной украинской атаке на село Козинка Грайворонского округа погиб мужчина, одна женщина получила ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Системы ПВО уничтожили летевшие в направлении Москвы украинские беспилотники в районе Завидово в Тверской области, в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон самолетного типа в республике Крым, сообщили в Минобороны.Жителя Кубани, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили ему подготовку к госизмене, заявила пресс-служба ФСБ России. В миреМирные жители были убиты в Изюме Харьковской области в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм. По ее словам, в конце января HRW опубликовала отчет о ситуации в Изюме."Мы увидели доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами", — сказала она, отметив, что тогда он находился под контролем российских войск. Румыния будет обучать украинских пилотов управлению самолетами F-16 на контрактной основе, заявил министр обороны страны Анджел Тылвар. В свою очередь, Великобритания, Исландия и Нидерланды уже обучили более 100 украинских военных медиков, сообщило британское Минобороны. В оборонном ведомстве ФРГ заявили, что страна поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. На Западе говорить о мирном решении конфликта на Украине стало "почти неприличным", но переговоры о мире необходимо начинать уже сейчас, зотметил политический журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Бенедикт Нефф. К мирному урегулированию кризиса призвал и недавно избранный премьер-министр Камбоджи Хун Манет. Он заявил об этом на бизнес-форуме стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в эти дни параллельно с лидерским саммитом АСЕАН в Джакарте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об отсутствии перспектив на горизонте по достижению мира на Украине. По его словам, в войне нет победителей, а в мире нет проигравших. Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Киев, пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники. Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель не стал подтверждать данные о возможном визите главы ведомства в украинскую столицу.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230905/reznikov-1894243491.html

https://ria.ru/20230905/sudoplatov-1893472973.html

https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, алексей резников, рустем умеров, сергей шойгу, human rights watch, вооруженные силы украины, верховная рада украины