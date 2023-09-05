https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894218435.html

Под Купянском сорвали ротацию ВСУ

Под Купянском сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023

Под Купянском сорвали ротацию ВСУ

Российские бойцы сорвали ротацию украинских силовиков под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:33

2023-09-05T07:33

2023-09-05T07:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Российские бойцы сорвали ротацию украинских силовиков под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Петропавловка противник попытался осуществить ротационные мероприятия на одной из передовых позиций. Бронетранспортер с личным составом своевременно был обнаружен, и, при помощи противотанкового комплекса по нему было нанесено успешное огневое поражение", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства уточнил, что в результате удара бронетранспортер вместе с экипажем уничтожен. Предварительно потери противника составили порядка десяти человек. В понедельник, 4 сентября, Минобороны России сообщило, что российская группировка "Запад" за сутки на купянском направлении отбила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 60 военнослужащих противника и четыре единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab.

https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894213605.html

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луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность