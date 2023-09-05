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Под Купянском сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894218435.html
Под Купянском сорвали ротацию ВСУ
Под Купянском сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
Под Купянском сорвали ротацию ВСУ
Российские бойцы сорвали ротацию украинских силовиков под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:33
2023-09-05T07:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Российские бойцы сорвали ротацию украинских силовиков под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Петропавловка противник попытался осуществить ротационные мероприятия на одной из передовых позиций. Бронетранспортер с личным составом своевременно был обнаружен, и, при помощи противотанкового комплекса по нему было нанесено успешное огневое поражение", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства уточнил, что в результате удара бронетранспортер вместе с экипажем уничтожен. Предварительно потери противника составили порядка десяти человек. В понедельник, 4 сентября, Минобороны России сообщило, что российская группировка "Запад" за сутки на купянском направлении отбила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 60 военнослужащих противника и четыре единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab.
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луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Под Купянском сорвали ротацию ВСУ

Марочко: под Купянском сорвали ротацию украинских силовиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут стрельбу из миномёта
Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из миномёта - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из миномёта. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Российские бойцы сорвали ротацию украинских силовиков под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районе населенного пункта Петропавловка противник попытался осуществить ротационные мероприятия на одной из передовых позиций. Бронетранспортер с личным составом своевременно был обнаружен, и, при помощи противотанкового комплекса по нему было нанесено успешное огневое поражение", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства уточнил, что в результате удара бронетранспортер вместе с экипажем уничтожен. Предварительно потери противника составили порядка десяти человек.
В понедельник, 4 сентября, Минобороны России сообщило, что российская группировка "Запад" за сутки на купянском направлении отбила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 60 военнослужащих противника и четыре единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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