https://ria.ru/20230905/shoygu-1894255524.html

ВСУ не достигли своих целей за три месяца контрнаступления, заявил Шойгу

ВСУ не достигли своих целей за три месяца контрнаступления, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023

ВСУ не достигли своих целей за три месяца контрнаступления, заявил Шойгу

Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца так называемого контрнаступления, сообщил во вторник министр обороны... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:57

2023-09-05T11:57

2023-09-05T13:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца так называемого контрнаступления, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России."Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли", - заявил министр.В свою очередь, Вооруженные силы России "продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения", отметил Шойгу.

https://ria.ru/20230905/svo-1894256188.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу