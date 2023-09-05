https://ria.ru/20230905/shoygu-1894255524.html
ВСУ не достигли своих целей за три месяца контрнаступления, заявил Шойгу
ВСУ не достигли своих целей за три месяца контрнаступления, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ не достигли своих целей за три месяца контрнаступления, заявил Шойгу
Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца так называемого контрнаступления, сообщил во вторник министр обороны... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:57
2023-09-05T11:57
2023-09-05T13:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца так называемого контрнаступления, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России."Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли", - заявил министр.В свою очередь, Вооруженные силы России "продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения", отметил Шойгу.
https://ria.ru/20230905/svo-1894256188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу
ВСУ не достигли своих целей за три месяца контрнаступления, заявил Шойгу
Шойгу: ВСУ не достигли целей ни на одном из трех направлений контрнаступления
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца так называемого контрнаступления, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.
"Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли", - заявил министр.
В свою очередь, Вооруженные силы России "продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения", отметил Шойгу.
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