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Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в ШОС - РИА Новости, 05.09.2023
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06:58 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/shos-1894216246.html
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в ШОС
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в ШОС - РИА Новости, 05.09.2023
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в ШОС
Китай готов углублять сотрудничество в области права со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава КНР Си Цзиньпин в поздравительном... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T06:58
2023-09-05T06:58
в мире
китай
си цзиньпин
шос
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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Китай готов углублять сотрудничество в области права со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме к участникам совещания министров юстиции государств-членов ШОС. "Китай готов работать с другими государствами-членами ШОС, непрерывно углублять обмены и сотрудничество в области права и судебного администрирования в новую эпоху", - говорится в письме, текст которого распространило Центральное телевидение Китая. Десятое совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник в Шанхае. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации.
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в мире, китай, си цзиньпин, шос
В мире, Китай, Си Цзиньпин, ШОС
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в ШОС

Си Цзиньпин: КНР будет углублять сотрудничество в области права со странами ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе
Заседание Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заседание Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Китай готов углублять сотрудничество в области права со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме к участникам совещания министров юстиции государств-членов ШОС.
«
"Китай готов работать с другими государствами-членами ШОС, непрерывно углублять обмены и сотрудничество в области права и судебного администрирования в новую эпоху", - говорится в письме, текст которого распространило Центральное телевидение Китая.
Десятое совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник в Шанхае.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации.
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