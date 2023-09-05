https://ria.ru/20230905/shos-1894216246.html

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в ШОС

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в ШОС - РИА Новости, 05.09.2023

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в ШОС

Китай готов углублять сотрудничество в области права со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава КНР Си Цзиньпин в поздравительном... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T06:58

2023-09-05T06:58

2023-09-05T06:58

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китай

си цзиньпин

шос

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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Китай готов углублять сотрудничество в области права со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме к участникам совещания министров юстиции государств-членов ШОС. "Китай готов работать с другими государствами-членами ШОС, непрерывно углублять обмены и сотрудничество в области права и судебного администрирования в новую эпоху", - говорится в письме, текст которого распространило Центральное телевидение Китая. Десятое совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник в Шанхае. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации.

https://ria.ru/20230827/sammit-1892576393.html

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в мире, китай, си цзиньпин, шос