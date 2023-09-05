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На реках Хабаровского края ожидают высокие уровни воды
На реках Хабаровского края ожидают высокие уровни воды - РИА Новости, 05.09.2023
На реках Хабаровского края ожидают высокие уровни воды
Подъемы уровней воды прогнозируются в ближайшие дни на реках Хабаровского края из-за сильных осадков, ожидается затопление пойм и участков автодорог,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T02:48
2023-09-05T02:48
2023-09-05T02:48
происшествия
хабаровский край
бикин
амур (река)
внии гочс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подъемы уровней воды прогнозируются в ближайшие дни на реках Хабаровского края из-за сильных осадков, ожидается затопление пойм и участков автодорог, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На территории Хабаровского края в ближайшие дни прогнозируются подъемы уровня воды на южных реках Бикин, Подхорёнок, Хор, Матай и Манома, что может привести к затоплению низких пойм с участками дорог и сельхозугодиями на глубину до одного метра", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что уровень воды в Амуре возле Хабаровска может достичь неблагоприятной отметки — четыре с половиной метра, опасная отметка — шесть метров. Кроме того, в Хабаровском крае, Якутии и Амурской области прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и осадков от 35 до 55 миллиметров. "Это может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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происшествия, хабаровский край, бикин, амур (река), внии гочс
Происшествия, Хабаровский край, Бикин, Амур (река), ВНИИ ГОЧС
На реках Хабаровского края ожидают высокие уровни воды
ВНИИ ГОЧС: на реках Хабаровского края ожидают высокие уровни воды