https://ria.ru/20230905/reki-1894208393.html

На реках Хабаровского края ожидают высокие уровни воды

На реках Хабаровского края ожидают высокие уровни воды - РИА Новости, 05.09.2023

На реках Хабаровского края ожидают высокие уровни воды

Подъемы уровней воды прогнозируются в ближайшие дни на реках Хабаровского края из-за сильных осадков, ожидается затопление пойм и участков автодорог,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T02:48

2023-09-05T02:48

2023-09-05T02:48

происшествия

хабаровский край

бикин

амур (река)

внии гочс

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подъемы уровней воды прогнозируются в ближайшие дни на реках Хабаровского края из-за сильных осадков, ожидается затопление пойм и участков автодорог, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На территории Хабаровского края в ближайшие дни прогнозируются подъемы уровня воды на южных реках Бикин, Подхорёнок, Хор, Матай и Манома, что может привести к затоплению низких пойм с участками дорог и сельхозугодиями на глубину до одного метра", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что уровень воды в Амуре возле Хабаровска может достичь неблагоприятной отметки — четыре с половиной метра, опасная отметка — шесть метров. Кроме того, в Хабаровском крае, Якутии и Амурской области прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и осадков от 35 до 55 миллиметров. "Это может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230830/volny-1893043727.html

хабаровский край

бикин

амур (река)

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происшествия, хабаровский край, бикин, амур (река), внии гочс