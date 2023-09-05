https://ria.ru/20230905/putin-1894346399.html
Запад поставил во главе Украины еврея, прикрывающего нацизм, заявил Путин
Запад поставил во главе Украины еврея, прикрывающего нацизм, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023
Запад поставил во главе Украины еврея, прикрывающего нацизм, заявил Путин
Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея Владимира Зеленского, прикрывающего героизацию нацизма, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:08
2023-09-05T17:08
2023-09-05T18:00
владимир путин
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владимир зеленский
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политика
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея Владимира Зеленского, прикрывающего героизацию нацизма, заявил президент России Владимир Путин после заседания оргкомитета "Победа"."Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека — этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским, и таким образом, на мои взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства", — подчеркнул он.Российский лидер назвал эту ситуацию в наивысшей степени отвратительной, поскольку "этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в Холокост на Украине". "А это уничтожение 1,5 миллиона человек. И вы знаете, лучше всего это понимают простые граждане Израиля, посмотрите, пожалуйста, что они говорят в интернете", — обратил внимание Путин.В июне глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге, рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского "позором еврейского народа". По его словам, киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера.
https://ria.ru/20230905/banderovtsy-1894342524.html
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Владимир Путин, Украина, Россия, Израиль, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Политика
Запад поставил во главе Украины еврея, прикрывающего нацизм, заявил Путин
Путин назвал прикрытие героизации нацизма со стороны Зеленского отвратительным