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Путин прокомментировал заявление раввина Лазара о всплеске антисемитизма - РИА Новости, 05.09.2023
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16:42 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/putin-1894336067.html
Путин прокомментировал заявление раввина Лазара о всплеске антисемитизма
Путин прокомментировал заявление раввина Лазара о всплеске антисемитизма - РИА Новости, 05.09.2023
Путин прокомментировал заявление раввина Лазара о всплеске антисемитизма
Необходимо видеть связь между трагическими событиями прошлых лет и сегодняшним днем, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя убийства евреев немецкими... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:42
2023-09-05T16:42
владимир путин
берл лазар
европа
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Необходимо видеть связь между трагическими событиями прошлых лет и сегодняшним днем, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя убийства евреев немецкими фашистами в годы Великой Отечественной войны и подъем антисемитизма в ряде стран в нынешнее время. Во время заседания российского оргкомитета "Победа" главный раввин России Берл Лазар напомнил, что жертвами Холокоста стали более шести миллионов человек. При этом, отметил Берл Лазар, в Европе и соседних странах вновь наблюдается всплеск антисемитизма. Раввин призвал бороться не только с политическими, но и с идеологическими явлениями. "Мы должны видеть связь между трагическими событиями прошлых лет и сегодняшним днем", - прокомментировал заявление раввина Путин.
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владимир путин, берл лазар, европа, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Берл Лазар, Европа, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин прокомментировал заявление раввина Лазара о всплеске антисемитизма

Путин заявил о связи убийств евреев в годы ВОВ и подъема антисемитизма сейчас

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости
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Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Необходимо видеть связь между трагическими событиями прошлых лет и сегодняшним днем, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя убийства евреев немецкими фашистами в годы Великой Отечественной войны и подъем антисемитизма в ряде стран в нынешнее время.
Во время заседания российского оргкомитета "Победа" главный раввин России Берл Лазар напомнил, что жертвами Холокоста стали более шести миллионов человек. При этом, отметил Берл Лазар, в Европе и соседних странах вновь наблюдается всплеск антисемитизма. Раввин призвал бороться не только с политическими, но и с идеологическими явлениями.
"Мы должны видеть связь между трагическими событиями прошлых лет и сегодняшним днем", - прокомментировал заявление раввина Путин.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН
27 февраля, 11:40
 
Владимир ПутинБерл ЛазарЕвропаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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