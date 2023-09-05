https://ria.ru/20230905/putin-1894336067.html
Путин прокомментировал заявление раввина Лазара о всплеске антисемитизма
Путин прокомментировал заявление раввина Лазара о всплеске антисемитизма - РИА Новости, 05.09.2023
Путин прокомментировал заявление раввина Лазара о всплеске антисемитизма
Необходимо видеть связь между трагическими событиями прошлых лет и сегодняшним днем, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя убийства евреев немецкими... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:42
2023-09-05T16:42
2023-09-05T16:42
владимир путин
берл лазар
европа
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Необходимо видеть связь между трагическими событиями прошлых лет и сегодняшним днем, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя убийства евреев немецкими фашистами в годы Великой Отечественной войны и подъем антисемитизма в ряде стран в нынешнее время. Во время заседания российского оргкомитета "Победа" главный раввин России Берл Лазар напомнил, что жертвами Холокоста стали более шести миллионов человек. При этом, отметил Берл Лазар, в Европе и соседних странах вновь наблюдается всплеск антисемитизма. Раввин призвал бороться не только с политическими, но и с идеологическими явлениями. "Мы должны видеть связь между трагическими событиями прошлых лет и сегодняшним днем", - прокомментировал заявление раввина Путин.
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владимир путин, берл лазар, европа, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Берл Лазар, Европа, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин прокомментировал заявление раввина Лазара о всплеске антисемитизма
Путин заявил о связи убийств евреев в годы ВОВ и подъема антисемитизма сейчас