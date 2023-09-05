https://ria.ru/20230905/putin-1894323882.html
Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин
Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023
Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин
Нацистами было уничтожено 1,5 миллиона евреев на Украине во время Великой Отечественной войны, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:09
2023-09-05T16:09
2023-09-05T17:03
украина
владимир путин
берл лазар
россия
европа
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Нацистами было уничтожено 1,5 миллиона евреев на Украине во время Великой Отечественной войны, сообщил президент России Владимир Путин."Сколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами? А я вам скажу - это 1,5 млн человек: женщины, старики, дети - 1,5 млн человек. Это если всего за Холокост были уничтожены нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".О шести миллионах жертв на заседании сообщил главный раввин России Берл Лазар, отметив, что эта цифра "предварительная". "Самое страшное – это дети, которые погибли. Вы правильно говорили об антисемитизме. Сегодня мы видим снова, видим этот всплеск в Европе, в Германии. К сожалению, это мы видим также в соседних странах", - сказал Лазар, отвечая на вопрос президента о количестве жертв Холокоста.Он подчеркнул, что бороться с идеологией нацизма нужно до конца – это "самая страшная идеология, которая может быть на свете".
https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, берл лазар, россия, европа, великая отечественная война (1941-1945)
Украина, Владимир Путин, Берл Лазар, Россия, Европа, Великая Отечественная война (1941-1945)
Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин
Путин: в годы войны нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Нацистами было уничтожено 1,5 миллиона евреев на Украине во время Великой Отечественной войны, сообщил президент России Владимир Путин.
"Сколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами? А я вам скажу - это 1,5 млн человек: женщины, старики, дети - 1,5 млн человек. Это если всего за Холокост были уничтожены нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".
О шести миллионах жертв на заседании сообщил главный раввин России Берл Лазар
, отметив, что эта цифра "предварительная". "Самое страшное – это дети, которые погибли. Вы правильно говорили об антисемитизме. Сегодня мы видим снова, видим этот всплеск в Европе
, в Германии
. К сожалению, это мы видим также в соседних странах", - сказал Лазар, отвечая на вопрос президента о количестве жертв Холокоста.
Он подчеркнул, что бороться с идеологией нацизма нужно до конца – это "самая страшная идеология, которая может быть на свете".
Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин