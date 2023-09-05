Рейтинг@Mail.ru
Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 05.09.2023 (обновлено: 17:03 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/putin-1894323882.html
Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин
Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023
Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин
Нацистами было уничтожено 1,5 миллиона евреев на Украине во время Великой Отечественной войны, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:09
2023-09-05T17:03
украина
владимир путин
берл лазар
россия
европа
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Нацистами было уничтожено 1,5 миллиона евреев на Украине во время Великой Отечественной войны, сообщил президент России Владимир Путин."Сколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами? А я вам скажу - это 1,5 млн человек: женщины, старики, дети - 1,5 млн человек. Это если всего за Холокост были уничтожены нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".О шести миллионах жертв на заседании сообщил главный раввин России Берл Лазар, отметив, что эта цифра "предварительная". "Самое страшное – это дети, которые погибли. Вы правильно говорили об антисемитизме. Сегодня мы видим снова, видим этот всплеск в Европе, в Германии. К сожалению, это мы видим также в соседних странах", - сказал Лазар, отвечая на вопрос президента о количестве жертв Холокоста.Он подчеркнул, что бороться с идеологией нацизма нужно до конца – это "самая страшная идеология, которая может быть на свете".
https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b2b2a999e1f74083641bc03fb250a578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир путин, берл лазар, россия, европа, великая отечественная война (1941-1945)
Украина, Владимир Путин, Берл Лазар, Россия, Европа, Великая Отечественная война (1941-1945)
Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин

Путин: в годы войны нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Нацистами было уничтожено 1,5 миллиона евреев на Украине во время Великой Отечественной войны, сообщил президент России Владимир Путин.
"Сколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами? А я вам скажу - это 1,5 млн человек: женщины, старики, дети - 1,5 млн человек. Это если всего за Холокост были уничтожены нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".
О шести миллионах жертв на заседании сообщил главный раввин России Берл Лазар, отметив, что эта цифра "предварительная". "Самое страшное – это дети, которые погибли. Вы правильно говорили об антисемитизме. Сегодня мы видим снова, видим этот всплеск в Европе, в Германии. К сожалению, это мы видим также в соседних странах", - сказал Лазар, отвечая на вопрос президента о количестве жертв Холокоста.
Он подчеркнул, что бороться с идеологией нацизма нужно до конца – это "самая страшная идеология, которая может быть на свете".
Путин: История стала использоваться как оружие - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин
Вчера, 15:46
 
УкраинаВладимир ПутинБерл ЛазарРоссияЕвропаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала