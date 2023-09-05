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Бывшего вице-губернатора Ленинградской области оставили под стражей - РИА Новости, 05.09.2023
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19:49 05.09.2023
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Бывшего вице-губернатора Ленинградской области оставили под стражей
Бывшего вице-губернатора Ленинградской области оставили под стражей - РИА Новости, 05.09.2023
Бывшего вице-губернатора Ленинградской области оставили под стражей
Бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина оставили под стражей до 2 ноября, несмотря на его просьбы о домашнем аресте, сообщает объединенная... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:49
2023-09-05T19:49
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина оставили под стражей до 2 ноября, несмотря на его просьбы о домашнем аресте, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Москвина… сроком по 2 ноября 2023 года. Москвин возражал, просил домашний арест", - говорится в сообщении. По словам Москвина, он еще в июле заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. На этом основании он просил перевести его под домашний арест. Однако представители следствия сообщили, что сейчас Москвин проверяется на причастность к еще нескольким коррупционным преступлениям. Бывший вице-губернатор Ленобласти обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.285 УК РФ (два эпизода). Это получение особо крупной взятки и два эпизода злоупотребления полномочиями. По версии следствия, злоупотребление полномочиями привело к растрате средств региональным фондом защиты прав дольщиков на сумму не менее 330 миллионов рублей. По данным СК, с июля 2017 года по июль 2021 года Москвин получил взятку в сумме 8,5 миллионов рублей за общее покровительство Даниилу Федичеву. На тот момент Федичев возглавлял "Дирекцию комплексного развития территории Ленобласти" и был депутатом областного парламента. Москвин умышленно дал указания руководству фонда формировать техническое задание и иную конкурсную документацию с последующим повторным заключением контрактов на выполнение проектно-сметной документации в полном объеме. Деньги выделялись на достройку ЖК "Щегловская усадьба", ЖК "Шотландия" и других недостроев, сообщает СК.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывшего вице-губернатора Ленинградской области оставили под стражей

Суд оставил бывшего вице-губернатора Ленинградской области Москвина под стражей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина оставили под стражей до 2 ноября, несмотря на его просьбы о домашнем аресте, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Москвина… сроком по 2 ноября 2023 года. Москвин возражал, просил домашний арест", - говорится в сообщении.
По словам Москвина, он еще в июле заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. На этом основании он просил перевести его под домашний арест. Однако представители следствия сообщили, что сейчас Москвин проверяется на причастность к еще нескольким коррупционным преступлениям.
Бывший вице-губернатор Ленобласти обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.285 УК РФ (два эпизода). Это получение особо крупной взятки и два эпизода злоупотребления полномочиями. По версии следствия, злоупотребление полномочиями привело к растрате средств региональным фондом защиты прав дольщиков на сумму не менее 330 миллионов рублей.
По данным СК, с июля 2017 года по июль 2021 года Москвин получил взятку в сумме 8,5 миллионов рублей за общее покровительство Даниилу Федичеву. На тот момент Федичев возглавлял "Дирекцию комплексного развития территории Ленобласти" и был депутатом областного парламента.
Москвин умышленно дал указания руководству фонда формировать техническое задание и иную конкурсную документацию с последующим повторным заключением контрактов на выполнение проектно-сметной документации в полном объеме. Деньги выделялись на достройку ЖК "Щегловская усадьба", ЖК "Шотландия" и других недостроев, сообщает СК.
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