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Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи
Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи - РИА Новости, 05.09.2023
Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продуктивными. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:39
2023-09-05T19:39
2023-09-05T19:45
сочи
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
в мире
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СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продуктивными.Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам."Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем", - заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина.
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сочи, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, в мире
Сочи, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, В мире
Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи
Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Сочи эффективными и комплексными