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Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи - РИА Новости, 05.09.2023
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19:39 05.09.2023 (обновлено: 19:45 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/peregovory-1894396574.html
Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи
Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи - РИА Новости, 05.09.2023
Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продуктивными. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:39
2023-09-05T19:45
сочи
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
в мире
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СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продуктивными.Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам."Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем", - заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина.
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
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сочи, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, в мире
Сочи, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, В мире
Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи

Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Сочи эффективными и комплексными

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продуктивными.
Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
"Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем", - заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
Вчера, 08:00
 
СочиТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаВ мире
 
 
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