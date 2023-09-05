https://ria.ru/20230905/peregovory-1894396574.html

Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи

Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи - РИА Новости, 05.09.2023

Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продуктивными. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:39

2023-09-05T19:39

2023-09-05T19:45

сочи

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

в мире

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СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продуктивными.Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам."Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем", - заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина.

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сочи

турция

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сочи, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, в мире