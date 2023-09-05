https://ria.ru/20230905/peregovory-1894260000.html

Песков назвал цель переговоров Путина и Эрдогана

Песков назвал цель переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 05.09.2023

Песков назвал цель переговоров Путина и Эрдогана

Целью переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Сочи была сверка часов, она выполнена, планов по достижению каких-то... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:09

2023-09-05T12:09

2023-09-05T12:28

владимир путин

дмитрий песков

россия

турция

политика

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Целью переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Сочи была сверка часов, она выполнена, планов по достижению каких-то конкретных договоренностей не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Какой-то фиксации в письменных документа или иных документах не планируется, а основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу наших двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по известным региональным проблемам и довести позиции друг друга, что называется, из первых уст. Эта цель была достигнута, состоялись очень и очень конструктивные и плодотворные переговоры, но достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно", - сказал Песков журналистам.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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турция

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владимир путин, дмитрий песков, россия, турция, политика, реджеп тайип эрдоган