ООН предложила механизм по оплате продовольствия из России, заявил Эрдоган
Эрдоган: ООН предложила производную от SWIFT оплату продовольствия из России
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия, работает над вопросом страхования российских судов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
"Из-за санкций британская страховая компания не страхует суда (российские – ред.). Из-за исключения российских банков из системы SWIFT не осуществляются денежные переводы. Теперь, благодаря постоянному содействию Турции, в этом процессе поставила точку Организация Объединенных Наций. Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН (Антониу) Гутерреш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT. Они (ООН) также сообщили, что работают над вопросом страхования (судов)", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Сочи.
По его словам, Запад благодарит Турцию за посредничество по зерновой сделке, но выражает другую позицию по вопросу SWIFT и страхованию российских судов.
"Запад имеет совершенно иной взгляд на Россию как в вопросе со SWIFT, так и в вопросе страхования. Именно из-за этой разницы Путин сейчас говорит: "Они не выполняют свои обязательства по отношению ко мне, а раз они не выполняют свои обязательства, то я не буду вступать с ними в совместную работу по этому вопросу". Кроме того, 44 процента зерна идет в Европу, а 14% - в Африку", - подчеркнул турецкий лидер.