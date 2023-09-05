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ООН предложила механизм по оплате продовольствия из России, заявил Эрдоган - РИА Новости, 05.09.2023
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13:10 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/oplata-1894277892.html
ООН предложила механизм по оплате продовольствия из России, заявил Эрдоган
ООН предложила механизм по оплате продовольствия из России, заявил Эрдоган - РИА Новости, 05.09.2023
ООН предложила механизм по оплате продовольствия из России, заявил Эрдоган
ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия, работает над вопросом страхования российских судов, заявил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:10
2023-09-05T13:10
турция
россия
сочи
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
оон
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия, работает над вопросом страхования российских судов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "Из-за санкций британская страховая компания не страхует суда (российские – ред.). Из-за исключения российских банков из системы SWIFT не осуществляются денежные переводы. Теперь, благодаря постоянному содействию Турции, в этом процессе поставила точку Организация Объединенных Наций. Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН (Антониу) Гутерреш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT. Они (ООН) также сообщили, что работают над вопросом страхования (судов)", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Сочи. По его словам, Запад благодарит Турцию за посредничество по зерновой сделке, но выражает другую позицию по вопросу SWIFT и страхованию российских судов. "Запад имеет совершенно иной взгляд на Россию как в вопросе со SWIFT, так и в вопросе страхования. Именно из-за этой разницы Путин сейчас говорит: "Они не выполняют свои обязательства по отношению ко мне, а раз они не выполняют свои обязательства, то я не буду вступать с ними в совместную работу по этому вопросу". Кроме того, 44 процента зерна идет в Европу, а 14% - в Африку", - подчеркнул турецкий лидер.
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турция, россия, сочи, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, swift
Турция, Россия, Сочи, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, SWIFT
ООН предложила механизм по оплате продовольствия из России, заявил Эрдоган

Эрдоган: ООН предложила производную от SWIFT оплату продовольствия из России

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия, работает над вопросом страхования российских судов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
"Из-за санкций британская страховая компания не страхует суда (российские – ред.). Из-за исключения российских банков из системы SWIFT не осуществляются денежные переводы. Теперь, благодаря постоянному содействию Турции, в этом процессе поставила точку Организация Объединенных Наций. Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН (Антониу) Гутерреш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT. Они (ООН) также сообщили, что работают над вопросом страхования (судов)", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Сочи.
По его словам, Запад благодарит Турцию за посредничество по зерновой сделке, но выражает другую позицию по вопросу SWIFT и страхованию российских судов.
"Запад имеет совершенно иной взгляд на Россию как в вопросе со SWIFT, так и в вопросе страхования. Именно из-за этой разницы Путин сейчас говорит: "Они не выполняют свои обязательства по отношению ко мне, а раз они не выполняют свои обязательства, то я не буду вступать с ними в совместную работу по этому вопросу". Кроме того, 44 процента зерна идет в Европу, а 14% - в Африку", - подчеркнул турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН
Вчера, 13:03
 
ТурцияРоссияСочиРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинООНSWIFT
 
 
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