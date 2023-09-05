https://ria.ru/20230905/obstrel-1894308788.html

При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.09.2023

При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка и доставлен в больницу, сообщил в телеграм-канале мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:17

2023-09-05T15:17

2023-09-05T15:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка и доставлен в больницу, сообщил в телеграм-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Киевского района на улице Савченко пострадал мужчина 2006 года рождения, доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении мэра.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило о 18 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Мэр ранее заявлял, что снаряды попали на территорию Парка культуры и отдыха. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк)