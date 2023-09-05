Рейтинг@Mail.ru
Миссия ЕС заявила о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 05.09.2023 (обновлено: 18:34 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/napryazhennost-1894384125.html
Миссия ЕС заявила о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана
Миссия ЕС заявила о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 05.09.2023
Миссия ЕС заявила о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана
Наблюдательная миссия ЕС в Армении ограничилась заявлением в социальной сети Х (ранее Twitter) о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе, не... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:32
2023-09-05T18:34
армения
азербайджан
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. Наблюдательная миссия ЕС в Армении ограничилась заявлением в социальной сети Х (ранее Twitter) о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе, не обвинив ни одну из сторон в ее нагнетании. В минувшую пятницу минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в применении ударных БПЛА против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района. В Баку сообщили, что в результате применения ударных дронов были ранены двое азербайджанских военнослужащих. Ереван в свою очередь заявил об обстреле своих позиций со стороны ВС Азербайджана на границе. Минобороны Армении сообщило о трех погибших и двух раненых. "В последние несколько дней миссия Европейского союза в Армении с обеспокоенностью наблюдала за усилением напряженности и перестрелками в армяно-азербайджанской приграничной зоне. Мы доложили о ситуации в Брюссель", - говорится в заявлении миссии. Отмечается, что евронаблюдатели патрулируют приграничные районы и линии конфронтации, чтобы сообщать Евросоюзу о военных событиях и событиях в сфере безопасности. Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составляет около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности". В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наблюдательная миссия ЕС в Армении не гарантирует безопасность, однако она важна с точки зрения привлечения внимания международного сообщества.
https://ria.ru/20230831/doroga-1893386657.html
https://ria.ru/20230904/armeniya-1894114944.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, азербайджан, евросоюз, в мире
Армения, Азербайджан, Евросоюз, В мире
Миссия ЕС заявила о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана

Миссия ЕС заявила о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. Наблюдательная миссия ЕС в Армении ограничилась заявлением в социальной сети Х (ранее Twitter) о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе, не обвинив ни одну из сторон в ее нагнетании.
В минувшую пятницу минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в применении ударных БПЛА против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района. В Баку сообщили, что в результате применения ударных дронов были ранены двое азербайджанских военнослужащих. Ереван в свою очередь заявил об обстреле своих позиций со стороны ВС Азербайджана на границе. Минобороны Армении сообщило о трех погибших и двух раненых.
Автомобили на дороге в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Баку допустили, что Лачинскую дорогу откроют в ближайшие дни
31 августа, 13:51
"В последние несколько дней миссия Европейского союза в Армении с обеспокоенностью наблюдала за усилением напряженности и перестрелками в армяно-азербайджанской приграничной зоне. Мы доложили о ситуации в Брюссель", - говорится в заявлении миссии.
Отмечается, что евронаблюдатели патрулируют приграничные районы и линии конфронтации, чтобы сообщать Евросоюзу о военных событиях и событиях в сфере безопасности.
Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составляет около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наблюдательная миссия ЕС в Армении не гарантирует безопасность, однако она важна с точки зрения привлечения внимания международного сообщества.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Эксперт оценил возможность вступления Армении в НАТО
4 сентября, 16:07
 
АрменияАзербайджанЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала