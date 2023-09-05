https://ria.ru/20230905/napryazhennost-1894384125.html

Миссия ЕС заявила о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана

Миссия ЕС заявила о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 05.09.2023

Миссия ЕС заявила о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана

Наблюдательная миссия ЕС в Армении ограничилась заявлением в социальной сети Х (ранее Twitter) о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе, не... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:32

2023-09-05T18:32

2023-09-05T18:34

армения

азербайджан

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. Наблюдательная миссия ЕС в Армении ограничилась заявлением в социальной сети Х (ранее Twitter) о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе, не обвинив ни одну из сторон в ее нагнетании. В минувшую пятницу минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в применении ударных БПЛА против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района. В Баку сообщили, что в результате применения ударных дронов были ранены двое азербайджанских военнослужащих. Ереван в свою очередь заявил об обстреле своих позиций со стороны ВС Азербайджана на границе. Минобороны Армении сообщило о трех погибших и двух раненых. "В последние несколько дней миссия Европейского союза в Армении с обеспокоенностью наблюдала за усилением напряженности и перестрелками в армяно-азербайджанской приграничной зоне. Мы доложили о ситуации в Брюссель", - говорится в заявлении миссии. Отмечается, что евронаблюдатели патрулируют приграничные районы и линии конфронтации, чтобы сообщать Евросоюзу о военных событиях и событиях в сфере безопасности. Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составляет около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности". В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наблюдательная миссия ЕС в Армении не гарантирует безопасность, однако она важна с точки зрения привлечения внимания международного сообщества.

https://ria.ru/20230831/doroga-1893386657.html

https://ria.ru/20230904/armeniya-1894114944.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, азербайджан, евросоюз, в мире