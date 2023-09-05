Миссия ЕС заявила о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана
Миссия ЕС заявила о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. Наблюдательная миссия ЕС в Армении ограничилась заявлением в социальной сети Х (ранее Twitter) о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе, не обвинив ни одну из сторон в ее нагнетании.
В минувшую пятницу минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в применении ударных БПЛА против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района. В Баку сообщили, что в результате применения ударных дронов были ранены двое азербайджанских военнослужащих. Ереван в свою очередь заявил об обстреле своих позиций со стороны ВС Азербайджана на границе. Минобороны Армении сообщило о трех погибших и двух раненых.
"В последние несколько дней миссия Европейского союза в Армении с обеспокоенностью наблюдала за усилением напряженности и перестрелками в армяно-азербайджанской приграничной зоне. Мы доложили о ситуации в Брюссель", - говорится в заявлении миссии.
Отмечается, что евронаблюдатели патрулируют приграничные районы и линии конфронтации, чтобы сообщать Евросоюзу о военных событиях и событиях в сфере безопасности.
Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составляет около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наблюдательная миссия ЕС в Армении не гарантирует безопасность, однако она важна с точки зрения привлечения внимания международного сообщества.