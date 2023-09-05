https://ria.ru/20230905/msp-1894400477.html
Меры поддержки МСБ от пяти министерств станут доступны на МСП.РФ
Меры поддержки МСБ от пяти министерств станут доступны на МСП.РФ - РИА Новости, 05.09.2023
Меры поддержки МСБ от пяти министерств станут доступны на МСП.РФ
На цифровой платформе МСП.РФ малому и среднему бизнесу станут доступны меры поддержки пяти федеральных министерств: Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:59
2023-09-05T19:59
2023-09-05T19:59
россия
александр исаевич
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
андрей белоусов
корпорация мсп
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ малому и среднему бизнесу станут доступны меры поддержки пяти федеральных министерств: Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэкономразвития и Минцифры, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что в настоящее время идет совместная работа по обеспечению возможности их онлайн-получения на платформе. "По поручению председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина мы начали работу с федеральными ведомствами по размещению на платформе их мер поддержки. Ведем коммуникацию с Минпромторгом, Минсельхозом, Минтрудом об интеграции систем, а с Минэкономразвития в части туризма и Минцифры в рамках ИТ-стартапов разрабатываем функционал внутри платформы. Чтобы малый и средний бизнес могли получить необходимые меры поддержки на одном ресурсе", — отметил Исаевич, его слова приводит пресс-служба КМСП. Он добавил, что на сегодняшний день интерес к отечественной цифровой платформе для малого и среднего бизнеса проявляют представители дружественных России стран. По его словам, ядром Цифровой платформы МСП.РФ, упрощающим доступ к мерам господдержки, является цифровой профиль предпринимателя. Совместно с Минцифры, ФНС, Банком России, Минэкономразвития было собрано более 1,2 тысячи категорий данных различных ведомств, чтобы освободить бизнес от предоставления сведений, которые и так уже есть у государства. "Эти данные позволяют Цифровой платформе самой адресно подбирать подходящие меры поддержки, проверять соответствие компании условиям получения каждой меры. С апреля этого года подано уже более 100 тысяч заявок на меры, которые были подобраны платформой после анализа цифрового профиля. Сейчас работаем над расширением перечня данных профиля", — добавил Исаевич. В пресс-службе КМСП напомнили, что цифровая платформа МСП.РФ была разработана и поддерживается Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230905/biznes-1894308361.html
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россия, александр исаевич, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, корпорация мсп
Россия, Александр Исаевич, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Андрей Белоусов, Корпорация МСП
Меры поддержки МСБ от пяти министерств станут доступны на МСП.РФ
Меры поддержки МСБ от пяти федеральных министерств станут доступны на МСП.РФ