https://ria.ru/20230905/msp-1894400477.html

Меры поддержки МСБ от пяти министерств станут доступны на МСП.РФ

Меры поддержки МСБ от пяти министерств станут доступны на МСП.РФ - РИА Новости, 05.09.2023

Меры поддержки МСБ от пяти министерств станут доступны на МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ малому и среднему бизнесу станут доступны меры поддержки пяти федеральных министерств: Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:59

2023-09-05T19:59

2023-09-05T19:59

россия

александр исаевич

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

андрей белоусов

корпорация мсп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818982841_0:0:1190:669_1920x0_80_0_0_f957cddc41a998a0f3a661dab3650612.png

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ малому и среднему бизнесу станут доступны меры поддержки пяти федеральных министерств: Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэкономразвития и Минцифры, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что в настоящее время идет совместная работа по обеспечению возможности их онлайн-получения на платформе. "По поручению председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина мы начали работу с федеральными ведомствами по размещению на платформе их мер поддержки. Ведем коммуникацию с Минпромторгом, Минсельхозом, Минтрудом об интеграции систем, а с Минэкономразвития в части туризма и Минцифры в рамках ИТ-стартапов разрабатываем функционал внутри платформы. Чтобы малый и средний бизнес могли получить необходимые меры поддержки на одном ресурсе", — отметил Исаевич, его слова приводит пресс-служба КМСП. Он добавил, что на сегодняшний день интерес к отечественной цифровой платформе для малого и среднего бизнеса проявляют представители дружественных России стран. По его словам, ядром Цифровой платформы МСП.РФ, упрощающим доступ к мерам господдержки, является цифровой профиль предпринимателя. Совместно с Минцифры, ФНС, Банком России, Минэкономразвития было собрано более 1,2 тысячи категорий данных различных ведомств, чтобы освободить бизнес от предоставления сведений, которые и так уже есть у государства. "Эти данные позволяют Цифровой платформе самой адресно подбирать подходящие меры поддержки, проверять соответствие компании условиям получения каждой меры. С апреля этого года подано уже более 100 тысяч заявок на меры, которые были подобраны платформой после анализа цифрового профиля. Сейчас работаем над расширением перечня данных профиля", — добавил Исаевич. В пресс-службе КМСП напомнили, что цифровая платформа МСП.РФ была разработана и поддерживается Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230905/biznes-1894308361.html

https://ria.ru/20230831/kredity-1893428929.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр исаевич, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, корпорация мсп