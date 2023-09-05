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Россия не намерена сворачивать миссию в Карабахе, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2023
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12:09 05.09.2023 (обновлено: 12:24 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/missiya-1894260104.html
Россия не намерена сворачивать миссию в Карабахе, заявили в Кремле
Россия не намерена сворачивать миссию в Карабахе, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2023
Россия не намерена сворачивать миссию в Карабахе, заявили в Кремле
Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности в Карабахе и сворачивать свою миссию не собирается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:09
2023-09-05T12:24
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности в Карабахе и сворачивать свою миссию не собирается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковРанее Пашинян дал интервью итальянской газете La Repubblica, в котором, в частности, заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона."Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль... Ниоткуда Россия не уходит и не собирается уходить", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в данном случае очень важным является приверженность всех государств этого региона заключенным два года назад трехсторонним договоренностям."Именно следование положениям этих договоренностей является залогом успеха. Безусловно, после этого произошли новые события, которые слегка поменяли обстановку. Но это не значит, что Россия собирается как-то сворачивать свою деятельность... Россия продолжает играть роль гаранта безопасности", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20230904/armeniya-1894114944.html
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россия, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире
Россия, Нагорный Карабах, Дмитрий Песков, В мире
Россия не намерена сворачивать миссию в Карабахе, заявили в Кремле

Песков: Россия будет продолжать выполнять роль гаранта безопасности в Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности в Карабахе и сворачивать свою миссию не собирается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ранее Пашинян дал интервью итальянской газете La Repubblica, в котором, в частности, заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона.
"Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль... Ниоткуда Россия не уходит и не собирается уходить", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в данном случае очень важным является приверженность всех государств этого региона заключенным два года назад трехсторонним договоренностям.
"Именно следование положениям этих договоренностей является залогом успеха. Безусловно, после этого произошли новые события, которые слегка поменяли обстановку. Но это не значит, что Россия собирается как-то сворачивать свою деятельность... Россия продолжает играть роль гаранта безопасности", - добавил представитель Кремля.
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