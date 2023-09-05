https://ria.ru/20230905/miftakhov-1894257512.html
Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по новому делу
Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по новому делу - РИА Новости, 05.09.2023
Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по новому делу
Первомайский суд Кирова арестовал бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:03
2023-09-05T12:03
2023-09-05T12:03
происшествия
киров
россия
азат мифтахов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736337317_0:114:3077:1845_1920x0_80_0_0_21224ef806722438cb43664eef2bccb7.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первомайский суд Кирова арестовал бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Светлана Сидоркина. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября", - сказала она. Защита намерена обжаловать решение суда. Мифтахову предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ, вину он не признал, отметила защитница. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца. Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал. Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.
https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html
https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html
киров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736337317_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_e18e06bf836627ad80ae4c7fa93bcd8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, россия, азат мифтахов
Происшествия, Киров, Россия, Азат Мифтахов
Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по новому делу
Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по делу об оправдании терроризма
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первомайский суд Кирова арестовал бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Светлана Сидоркина.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября", - сказала она. Защита намерена обжаловать решение суда.
Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма
Мифтахову предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ
, вину он не признал, отметила защитница. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Головинский суд Москвы
в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца.
Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал.
Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук
.
Борьба с терроризмом, как на Западе? Получите и распишитесь