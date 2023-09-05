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Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по новому делу - РИА Новости, 05.09.2023
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12:03 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/miftakhov-1894257512.html
Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по новому делу
Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по новому делу - РИА Новости, 05.09.2023
Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по новому делу
Первомайский суд Кирова арестовал бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:03
2023-09-05T12:03
происшествия
киров
россия
азат мифтахов
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первомайский суд Кирова арестовал бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Светлана Сидоркина. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября", - сказала она. Защита намерена обжаловать решение суда. Мифтахову предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ, вину он не признал, отметила защитница. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца. Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал. Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.
https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html
https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html
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происшествия, киров, россия, азат мифтахов
Происшествия, Киров, Россия, Азат Мифтахов
Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по новому делу

Суд арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова по делу об оправдании терроризма

© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первомайский суд Кирова арестовал бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Светлана Сидоркина.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября", - сказала она. Защита намерена обжаловать решение суда.
Борис Кагарлицкий (иноагент) - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма
14 августа, 10:20
Мифтахову предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ, вину он не признал, отметила защитница. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца.
Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал.
Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Борьба с терроризмом, как на Западе? Получите и распишитесь
6 мая, 08:00
 
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