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В России за неделю выявили более пяти тысяч случаев заболевания COVID-19
В России за неделю выявили более пяти тысяч случаев заболевания COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2023
В России за неделю выявили более пяти тысяч случаев заболевания COVID-19
Более 5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за последнюю неделю в России, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон", сообщила... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:10
2023-09-05T15:10
2023-09-05T15:15
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за последнюю неделю в России, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За последнюю неделю зарегистрировано порядка 5,2 тысяч случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", - говорится в сообщении. Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал, что было выявлено чуть больше 4 тысяч случаев COVID-19.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В России за неделю выявили более пяти тысяч случаев заболевания COVID-19
Роспотребнадзор: в России выявили более пяти тысяч случаев заболевания COVID-19