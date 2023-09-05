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В России за неделю выявили более пяти тысяч случаев заболевания COVID-19

В России за неделю выявили более пяти тысяч случаев заболевания COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2023

В России за неделю выявили более пяти тысяч случаев заболевания COVID-19

Более 5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за последнюю неделю в России, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон", сообщила... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:10

2023-09-05T15:10

2023-09-05T15:15

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за последнюю неделю в России, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За последнюю неделю зарегистрировано порядка 5,2 тысяч случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", - говорится в сообщении. Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал, что было выявлено чуть больше 4 тысяч случаев COVID-19.

https://ria.ru/20221125/koronavirus-1834384424.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19