https://ria.ru/20230905/kavkaz-1894257684.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кавказ осенью
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кавказ осенью - РИА Новости, 05.09.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кавказ осенью
Туроператоры оценили спрос на осенний отдых на Кавказе и рассказали, сколько стоят путевки, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:45
2023-09-05T12:45
2023-09-05T12:45
туризм
новости - туризм
кавказ
архыз
домбай
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Туроператоры оценили спрос на осенний отдых на Кавказе и рассказали, сколько стоят путевки, сообщает АТОР. Большинство участников рынка отмечают высокий интерес к поездкам в республики этого региона, причем путешественники едут туда не только в составе групп, но и самостоятельно. Также растет турпоток из соседних регионов, эти гости чаще всего не пользуются услугами агентств. Еще осенью стало больше релакс-поездок, хотя летом преобладали поклонники активного отдыха на Кавказе.В объектах среднего уровня и эконом-сегмента на курортах Архыз, Домбай и Приэльбрусье тарифы находятся на одном уровне, говорят эксперты.Так, на Архызе можно провести неделю без питания вдвоем за 21 тысячу рублей. Правда, нужно дополнительно оплатить дорогу и еду. Трехдневная поездка может выйти совсем бюджетной – от 13 тысяч рублей на двоих. Перелет и питание не включены. Стоимость экскурсий в горы начинается от трех тысяч рублей на персону. Минимальная стоимость перелета в сентябре из Москвы в Минводы – от 3,9 тысячи рублей в одну сторону.Неделя на Домбае выйдет в сумму от 22 тысяч рублей на двоих, за еду и дорогу нужно будет заплатить отдельно.В Приэльбрусье стоимость номера в сутки начинается от трех тысяч рублей. Стоимость перелета из Москвы в Нальчик в сентябре начинается от 4,8 тысячи рублей в один конец.Также туроператоры предлагают комбинированные "пакеты" по кавказским республикам. Так, в рамках одной поездки можно изучить Дагестан и Чечню, Северную Осетию и Ингушетию. Стоимость недельной поездки – от 70 тысяч рублей на двоих, а если к путевке добавить и авиабилеты, то можно уложиться в 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230905/tury-1894222484.html
кавказ
архыз
домбай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, кавказ, архыз, домбай, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Кавказ, Архыз, Домбай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кавказ осенью
Туроператоры продают путевки на Кавказ осенью за 20 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 5 сен
— РИА Новости.
Туроператоры оценили спрос на осенний отдых на Кавказе и рассказали, сколько стоят путевки, сообщает
АТОР.
Большинство участников рынка отмечают высокий интерес к поездкам в республики этого региона, причем путешественники едут туда не только в составе групп, но и самостоятельно. Также растет турпоток из соседних регионов, эти гости чаще всего не пользуются услугами агентств. Еще осенью стало больше релакс-поездок, хотя летом преобладали поклонники активного отдыха на Кавказе.
В объектах среднего уровня и эконом-сегмента на курортах Архыз
, Домбай
и Приэльбрусье
тарифы находятся на одном уровне, говорят эксперты.
Так, на Архызе можно провести неделю без питания вдвоем за 21 тысячу рублей. Правда, нужно дополнительно оплатить дорогу и еду. Трехдневная поездка может выйти совсем бюджетной – от 13 тысяч рублей на двоих. Перелет и питание не включены.
Стоимость экскурсий в горы начинается от трех тысяч рублей на персону. Минимальная стоимость перелета в сентябре из Москвы
в Минводы – от 3,9 тысячи рублей в одну сторону.
Неделя на Домбае выйдет в сумму от 22 тысяч рублей на двоих, за еду и дорогу нужно будет заплатить отдельно.
В Приэльбрусье стоимость номера в сутки начинается от трех тысяч рублей. Стоимость перелета из Москвы в Нальчик
в сентябре начинается от 4,8 тысячи рублей в один конец.
Также туроператоры предлагают комбинированные "пакеты" по кавказским республикам. Так, в рамках одной поездки можно изучить Дагестан и Чечню, Северную Осетию и Ингушетию. Стоимость недельной поездки – от 70 тысяч рублей на двоих, а если к путевке добавить и авиабилеты, то можно уложиться в 100 тысяч рублей.
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