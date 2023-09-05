Демис Карибидис рассказал о соперничестве с Гариком Харламовым
Демис Карибидис сказал, что никогда не соперничал в юморе с Гариком Харламовым
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Демис Карибидис на премьере музыкального шоу "Конфетка" в кинотеатре "Москва". Проект, созданный продакшн-компанией "ВайТ Медиа", соберёт на телеканале ТНТ непрофессиональных музыкантов, чьи произведения знакомые пока только интернет-аудитории.
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Юлии Меньшовой, опубликованном на YouTube, рассказал о соперничестве со своим коллегой по шоу Comedy Club Гариком Харламовым.
Гарик Харламов
По словам комика, конкурентами с Харламовым они никогда не были.
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"В юмористической среде соперников не может быть, потому что все делается для юмора, – прокомментировал Карибидис. – Как мне может быть соперником Харламов? Я играю с ним миниатюру в кадре, и, как все остальные, наслаждаюсь тем, что он делает".
Резидент Comedy Club добавил, что считает своего коллегу "самым смешным человеком", из-за чего иногда не может сдержать улыбку даже во время совместных номеров.
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"Он во время миниатюры может на тебя посмотреть, и все, ты не можешь выдержать из-за того, что просто смешно", – признался Карибидис.
Ранее стало известно, что Демис Карибидис и Михаил Галустян исполнят главные роли в российско-индийском фильме о двух братьях.