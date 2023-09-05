https://ria.ru/20230905/karibidis-1894344475.html

Демис Карибидис рассказал о соперничестве с Гариком Харламовым

Демис Карибидис рассказал о соперничестве с Гариком Харламовым - РИА Новости, 05.09.2023

Демис Карибидис рассказал о соперничестве с Гариком Харламовым

Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Юлии Меньшовой, опубликованном на YouTube, рассказал о соперничестве со своим коллегой по шоу Comedy Club Гариком... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:26

2023-09-05T17:26

2023-09-05T17:26

шоубиз

гарик харламов (игорь)

новости шоу-бизнеса

знаменитости

юлия меньшова

михаил галустян

youtube

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Юлии Меньшовой, опубликованном на YouTube, рассказал о соперничестве со своим коллегой по шоу Comedy Club Гариком Харламовым. По словам комика, конкурентами с Харламовым они никогда не были. "В юмористической среде соперников не может быть, потому что все делается для юмора, – прокомментировал Карибидис. – Как мне может быть соперником Харламов? Я играю с ним миниатюру в кадре, и, как все остальные, наслаждаюсь тем, что он делает". Резидент Comedy Club добавил, что считает своего коллегу "самым смешным человеком", из-за чего иногда не может сдержать улыбку даже во время совместных номеров. "Он во время миниатюры может на тебя посмотреть, и все, ты не можешь выдержать из-за того, что просто смешно", – признался Карибидис. Ранее стало известно, что Демис Карибидис и Михаил Галустян исполнят главные роли в российско-индийском фильме о двух братьях.

https://ria.ru/20230731/galustyan-1887319314.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

гарик харламов (игорь), новости шоу-бизнеса, знаменитости, юлия меньшова, михаил галустян, youtube