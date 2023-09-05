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Демис Карибидис рассказал о соперничестве с Гариком Харламовым - РИА Новости, 05.09.2023
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Шоубиз
 
17:26 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/karibidis-1894344475.html
Демис Карибидис рассказал о соперничестве с Гариком Харламовым
Демис Карибидис рассказал о соперничестве с Гариком Харламовым - РИА Новости, 05.09.2023
Демис Карибидис рассказал о соперничестве с Гариком Харламовым
Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Юлии Меньшовой, опубликованном на YouTube, рассказал о соперничестве со своим коллегой по шоу Comedy Club Гариком... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:26
2023-09-05T17:26
шоубиз
гарик харламов (игорь)
новости шоу-бизнеса
знаменитости
юлия меньшова
михаил галустян
youtube
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Юлии Меньшовой, опубликованном на YouTube, рассказал о соперничестве со своим коллегой по шоу Comedy Club Гариком Харламовым. По словам комика, конкурентами с Харламовым они никогда не были. "В юмористической среде соперников не может быть, потому что все делается для юмора, – прокомментировал Карибидис. – Как мне может быть соперником Харламов? Я играю с ним миниатюру в кадре, и, как все остальные, наслаждаюсь тем, что он делает". Резидент Comedy Club добавил, что считает своего коллегу "самым смешным человеком", из-за чего иногда не может сдержать улыбку даже во время совместных номеров. "Он во время миниатюры может на тебя посмотреть, и все, ты не можешь выдержать из-за того, что просто смешно", – признался Карибидис. Ранее стало известно, что Демис Карибидис и Михаил Галустян исполнят главные роли в российско-индийском фильме о двух братьях.
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гарик харламов (игорь), новости шоу-бизнеса, знаменитости, юлия меньшова, михаил галустян, youtube
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Юлия Меньшова, Михаил Галустян, YouTube
Демис Карибидис рассказал о соперничестве с Гариком Харламовым

Демис Карибидис сказал, что никогда не соперничал в юморе с Гариком Харламовым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Демис Карибидис на премьере музыкального шоу "Конфетка" в кинотеатре "Москва". Проект, созданный продакшн-компанией "ВайТ Медиа", соберёт на телеканале ТНТ непрофессиональных музыкантов, чьи произведения знакомые пока только интернет-аудитории.
Актер Демис Карибидис на премьере музыкального шоу Конфетка в кинотеатре Москва. Проект, созданный продакшн-компанией ВайТ Медиа, соберёт на телеканале ТНТ непрофессиональных музыкантов, чьи произведения знакомые пока только интернет-аудитории. - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Юлии Меньшовой, опубликованном на YouTube, рассказал о соперничестве со своим коллегой по шоу Comedy Club Гариком Харламовым.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГарик Харламов
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Гарик Харламов
По словам комика, конкурентами с Харламовым они никогда не были.
«
"В юмористической среде соперников не может быть, потому что все делается для юмора, – прокомментировал Карибидис. – Как мне может быть соперником Харламов? Я играю с ним миниатюру в кадре, и, как все остальные, наслаждаюсь тем, что он делает".
Резидент Comedy Club добавил, что считает своего коллегу "самым смешным человеком", из-за чего иногда не может сдержать улыбку даже во время совместных номеров.
«
"Он во время миниатюры может на тебя посмотреть, и все, ты не можешь выдержать из-за того, что просто смешно", – признался Карибидис.
Ранее стало известно, что Демис Карибидис и Михаил Галустян исполнят главные роли в российско-индийском фильме о двух братьях.
Гарик Харламов и Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым
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ШоубизГарик Харламов (Игорь)Новости шоу-бизнесаЗнаменитостиЮлия МеньшоваМихаил ГалустянYouTube
 
 
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