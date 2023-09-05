https://ria.ru/20230905/karabakh-1894320946.html

В МИД ответили на заявления Еревана о роли Москвы в ситуации с Карабахом

В МИД ответили на заявления Еревана о роли Москвы в ситуации с Карабахом - РИА Новости, 05.09.2023

В МИД ответили на заявления Еревана о роли Москвы в ситуации с Карабахом

Заявления Армении о роли России в ситуации вокруг Нагорного Карабаха неприемлемы, они никак не помогают решению проблемы, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:00

2023-09-05T16:00

2023-09-05T16:02

в мире

россия

ереван

армения

мария захарова

никол пашинян

ильхам алиев

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заявления Армении о роли России в ситуации вокруг Нагорного Карабаха неприемлемы, они никак не помогают решению проблемы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Пашинян дал интервью итальянской газете Repubblica, в котором, в частности, заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона. "Риторика с попытками обвинить Россию, в частности со стороны Еревана, неприемлема, потому что бьет по людям, которым нужна помощь... Подобные заявления портят всё дело и не идут на пользу главной задаче - помощь людям", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что необходимо делать все, чтобы улучшить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и минимизировать страдания населения. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230831/karabakh-1893372105.html

https://ria.ru/20230905/missiya-1894260104.html

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ереван

армения

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, ереван, армения, мария захарова, никол пашинян, ильхам алиев