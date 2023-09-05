https://ria.ru/20230905/gumpomosch-1894344780.html

Власти Воронежской области передали в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь

Власти Воронежской области передали в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь - РИА Новости, 05.09.2023

Власти Воронежской области передали в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь

Власти Воронежской области и общественники передали для бойцов в зону СВО партию квадрокоптеров, гуманитарный груз и несколько автомобилей, сообщил во вторник... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:03

2023-09-05T17:03

2023-09-05T17:14

надежные люди

воронежская область

общество

александр гусев (государственный служащий)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Власти Воронежской области и общественники передали для бойцов в зону СВО партию квадрокоптеров, гуманитарный груз и несколько автомобилей, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Продолжаем помогать фронту. Сегодня для нужд СВО отправили очередную партию квадрокоптеров, гуманитарного груза и автомобилей — УАЗ "Патриот" и "Нива "Тревел". Груз отправится во 2-й армейский корпус ЛНР", - написал Гусев. По его словам, в этот раз вместе с облправительством помощь передала и Национальная палата при губернаторе Воронежской области. "Общественники купили ещё один автомобиль и собрали экипировку и другие полезные вещи. Очень приятно, что включается общественность. Это делается от самого чистого сердца", - отметил Гусев.

https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893972902.html

воронежская область

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воронежская область, общество, александр гусев (государственный служащий), ульяновский автомобильный завод (уаз)