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Власти Воронежской области передали в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь - РИА Новости, 05.09.2023
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Надежные люди
 
17:03 05.09.2023 (обновлено: 17:14 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/gumpomosch-1894344780.html
Власти Воронежской области передали в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь
Власти Воронежской области передали в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь - РИА Новости, 05.09.2023
Власти Воронежской области передали в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь
Власти Воронежской области и общественники передали для бойцов в зону СВО партию квадрокоптеров, гуманитарный груз и несколько автомобилей, сообщил во вторник... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:03
2023-09-05T17:14
надежные люди
воронежская область
общество
александр гусев (государственный служащий)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Власти Воронежской области и общественники передали для бойцов в зону СВО партию квадрокоптеров, гуманитарный груз и несколько автомобилей, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Продолжаем помогать фронту. Сегодня для нужд СВО отправили очередную партию квадрокоптеров, гуманитарного груза и автомобилей — УАЗ "Патриот" и "Нива "Тревел". Груз отправится во 2-й армейский корпус ЛНР", - написал Гусев. По его словам, в этот раз вместе с облправительством помощь передала и Национальная палата при губернаторе Воронежской области. "Общественники купили ещё один автомобиль и собрали экипировку и другие полезные вещи. Очень приятно, что включается общественность. Это делается от самого чистого сердца", - отметил Гусев.
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воронежская область, общество, александр гусев (государственный служащий), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Воронежская область, Общество, Александр Гусев (государственный служащий), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Власти Воронежской области передали в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь

Власти Воронежской области передали в зону СВО квадрокоптеры и гуманитарный груз

© Фото : Гусев/TelegramГубернатор региона Александр Гусев передал в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь
Губернатор региона Александр Гусев передал в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Гусев/Telegram
Губернатор региона Александр Гусев передал в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Власти Воронежской области и общественники передали для бойцов в зону СВО партию квадрокоптеров, гуманитарный груз и несколько автомобилей, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Продолжаем помогать фронту. Сегодня для нужд СВО отправили очередную партию квадрокоптеров, гуманитарного груза и автомобилей — УАЗ "Патриот" и "Нива "Тревел". Груз отправится во 2-й армейский корпус ЛНР", - написал Гусев.
По его словам, в этот раз вместе с облправительством помощь передала и Национальная палата при губернаторе Воронежской области.
"Общественники купили ещё один автомобиль и собрали экипировку и другие полезные вещи. Очень приятно, что включается общественность. Это делается от самого чистого сердца", - отметил Гусев.
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Надежные людиВоронежская областьОбществоАлександр Гусев (государственный служащий)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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