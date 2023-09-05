https://ria.ru/20230905/goroda-1894325278.html

Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести"

Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 05.09.2023

Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" 10 городам, включая Подольск,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:14

2023-09-05T16:14

2023-09-05T16:39

подольск

ханты-мансийск

владимир

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" 10 городам, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находка."Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230902/stela-1893849881.html

подольск

ханты-мансийск

владимир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

подольск, ханты-мансийск, владимир, владимир путин