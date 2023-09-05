https://ria.ru/20230905/goroda-1894325278.html
Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести"
Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 05.09.2023
Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести"
Президент России Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" 10 городам, включая Подольск,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:14
2023-09-05T16:14
2023-09-05T16:39
подольск
ханты-мансийск
владимир
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" 10 городам, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находка."Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах", - заключил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подольск, ханты-мансийск, владимир, владимир путин
Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Владимир Путин
Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести"
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" Рязани и Находке
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" 10 городам, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находка.
"Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах", - заключил Путин.
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