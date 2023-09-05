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Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 05.09.2023
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16:14 05.09.2023 (обновлено: 16:39 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/goroda-1894325278.html
Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести"
Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 05.09.2023
Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести"
Президент России Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" 10 городам, включая Подольск,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:14
2023-09-05T16:39
подольск
ханты-мансийск
владимир
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" 10 городам, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находка."Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах", - заключил Путин.
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Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Владимир Путин
Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести"

Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" Рязани и Находке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" 10 городам, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находка.
"Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах", - заключил Путин.
Торжественная церемония открытия стелы Город трудовой доблести в Сызрани - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани
2 сентября, 16:48
 
ПодольскХанты-МансийскВладимирВладимир Путин
 
 
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