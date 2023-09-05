Германия поставила Украине снаряды нового производства для Gepard
Германия поставила в ВСУ боеприпасы нового производства для ЗСУ Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, сообщает на сайте министерство обороны страны.
"Всего через несколько месяцев после соответствующего соглашения в вооруженные силы Украины поступили боеприпасы нового германского производства для ЗСУ Gepard", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что количество боеприпасов составляет пятизначное число. "Мы продолжим поддерживать Украину в тех областях, которые являются нашими сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона", - приводятся в сообщении слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.
В июле издание Bild со ссылкой на источники в оборонном концерне Rheinmetall сообщило, что в Германии начато производство боеприпасов для переданных Киеву ЗСУ Gepard. Производство было запущено по причине того, что в Германии запасов данных боеприпасов ввиду списания разработанных более 50 лет назад ЗСУ нет, а такие страны, как Бразилия и Швейцария, где Gepard также некогда стоял на вооружении, отказались участвовать в военных поставках Киеву по политическим соображениям.
С начала вооруженного конфликта на Украине Германия поставила Киеву 46 указанных ЗСУ, запланирована также поставка шести дополнительных самоходных установок.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.