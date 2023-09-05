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Германия поставила Украине снаряды нового производства для Gepard - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/gepard-1894264787.html
Германия поставила Украине снаряды нового производства для Gepard
Германия поставила Украине снаряды нового производства для Gepard - РИА Новости, 05.09.2023
Германия поставила Украине снаряды нового производства для Gepard
Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, сообщает на сайте министерство обороны страны. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:27
2023-09-05T12:27
специальная военная операция на украине
украина
германия
сергей лавров
борис писториус
нато
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, сообщает на сайте министерство обороны страны. "Всего через несколько месяцев после соответствующего соглашения в вооруженные силы Украины поступили боеприпасы нового германского производства для ЗСУ Gepard", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что количество боеприпасов составляет пятизначное число. "Мы продолжим поддерживать Украину в тех областях, которые являются нашими сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона", - приводятся в сообщении слова министра обороны Германии Бориса Писториуса. В июле издание Bild со ссылкой на источники в оборонном концерне Rheinmetall сообщило, что в Германии начато производство боеприпасов для переданных Киеву ЗСУ Gepard. Производство было запущено по причине того, что в Германии запасов данных боеприпасов ввиду списания разработанных более 50 лет назад ЗСУ нет, а такие страны, как Бразилия и Швейцария, где Gepard также некогда стоял на вооружении, отказались участвовать в военных поставках Киеву по политическим соображениям. С начала вооруженного конфликта на Украине Германия поставила Киеву 46 указанных ЗСУ, запланирована также поставка шести дополнительных самоходных установок. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230903/finansirovanie-1893960006.html
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украина, германия, сергей лавров, борис писториус, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Сергей Лавров, Борис Писториус, НАТО
Германия поставила Украине снаряды нового производства для Gepard

Германия поставила в ВСУ боеприпасы нового производства для ЗСУ Gepard

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская самоходная зенитная установка Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, сообщает на сайте министерство обороны страны.
"Всего через несколько месяцев после соответствующего соглашения в вооруженные силы Украины поступили боеприпасы нового германского производства для ЗСУ Gepard", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Отмечается, что количество боеприпасов составляет пятизначное число. "Мы продолжим поддерживать Украину в тех областях, которые являются нашими сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона", - приводятся в сообщении слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.
В июле издание Bild со ссылкой на источники в оборонном концерне Rheinmetall сообщило, что в Германии начато производство боеприпасов для переданных Киеву ЗСУ Gepard. Производство было запущено по причине того, что в Германии запасов данных боеприпасов ввиду списания разработанных более 50 лет назад ЗСУ нет, а такие страны, как Бразилия и Швейцария, где Gepard также некогда стоял на вооружении, отказались участвовать в военных поставках Киеву по политическим соображениям.
С начала вооруженного конфликта на Украине Германия поставила Киеву 46 указанных ЗСУ, запланирована также поставка шести дополнительных самоходных установок.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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