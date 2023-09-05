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В Петербурге задержан возможный организатор незаконных экскурсий по крышам - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
17:03 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/ekskursii-1894322918.html
В Петербурге задержан возможный организатор незаконных экскурсий по крышам
В Петербурге задержан возможный организатор незаконных экскурсий по крышам - РИА Новости, 05.09.2023
В Петербурге задержан возможный организатор незаконных экскурсий по крышам
Полицейские задержали возможного организатора незаконных экскурсий по крышам зданий в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:03
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Полицейские задержали возможного организатора незаконных экскурсий по крышам зданий в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержали предполагаемого организатора незаконных коммерческих экскурсий по крышам Петербурга, – сказала она. – Установлено, что 35-летний уроженец Хабаровского края привлек к нелегальному бизнесу двоих администраторов и пятерых гидов. Клиенты получали информацию об экскурсиях из рекламных объявлений в социальных сетях". По предварительным данным, доход гида за почти 1,5 года может достигать девяти миллионов рублей. Против задержанного заведено дело о незаконном предпринимательстве.
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новости - туризм, туристы, санкт-петербург, ирина волк
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Санкт-Петербург, Ирина Волк
В Петербурге задержан возможный организатор незаконных экскурсий по крышам

Полиция Петербурга задержала возможного организатора незаконных туров по крышам

© iStock.com / Svetlana KhovrinaЭкскурсия по крышам в Санкт-Петербурге
Экскурсия по крышам в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© iStock.com / Svetlana Khovrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Полицейские задержали возможного организатора незаконных экскурсий по крышам зданий в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержали предполагаемого организатора незаконных коммерческих экскурсий по крышам Петербурга, – сказала она. – Установлено, что 35-летний уроженец Хабаровского края привлек к нелегальному бизнесу двоих администраторов и пятерых гидов. Клиенты получали информацию об экскурсиях из рекламных объявлений в социальных сетях".
По предварительным данным, доход гида за почти 1,5 года может достигать девяти миллионов рублей. Против задержанного заведено дело о незаконном предпринимательстве.
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