https://ria.ru/20230905/ekskursii-1894322918.html

В Петербурге задержан возможный организатор незаконных экскурсий по крышам

В Петербурге задержан возможный организатор незаконных экскурсий по крышам - РИА Новости, 05.09.2023

В Петербурге задержан возможный организатор незаконных экскурсий по крышам

Полицейские задержали возможного организатора незаконных экскурсий по крышам зданий в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:03

2023-09-05T17:03

2023-09-05T17:03

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Полицейские задержали возможного организатора незаконных экскурсий по крышам зданий в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержали предполагаемого организатора незаконных коммерческих экскурсий по крышам Петербурга, – сказала она. – Установлено, что 35-летний уроженец Хабаровского края привлек к нелегальному бизнесу двоих администраторов и пятерых гидов. Клиенты получали информацию об экскурсиях из рекламных объявлений в социальных сетях". По предварительным данным, доход гида за почти 1,5 года может достигать девяти миллионов рублей. Против задержанного заведено дело о незаконном предпринимательстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, санкт-петербург, ирина волк