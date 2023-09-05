Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале произошла массовая драка школьников - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 05.09.2023 (обновлено: 11:46 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/draka-1894234678.html
В Махачкале произошла массовая драка школьников
В Махачкале произошла массовая драка школьников - РИА Новости, 05.09.2023
В Махачкале произошла массовая драка школьников
Ученики одной из школ Махачкалы устроили потасовку со стрельбой, сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:25
2023-09-05T11:46
происшествия
махачкала
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894239902_5:0:1100:616_1920x0_80_0_0_2a422c33481c6b46de03538cd3125ac9.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 сен — РИА Новости. Ученики одной из школ Махачкалы устроили потасовку со стрельбой, сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале. "По имеющейся информации, конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно из травматического оружия. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности участников инцидента", — говорится в сообщении.На записи, которая появилась накануне в соцсетях, видно, что в драке принимали участие несколько десятков школьников.
https://ria.ru/20230831/konflikt-1893512957.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894239902_152:0:973:616_1920x0_80_0_0_d727f313fe8cf5875eea1b4f3e463fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале произошла массовая драка школьников

В Махачкале произошла драка школьников со стрельбой из травматического оружия

© МВД по Республике Дагестан/TelegramКадр видео массовой драки в Махачкале
Кадр видео массовой драки в Махачкале
© МВД по Республике Дагестан/Telegram
Кадр видео массовой драки в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 сен — РИА Новости. Ученики одной из школ Махачкалы устроили потасовку со стрельбой, сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале.
"По имеющейся информации, конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно из травматического оружия. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности участников инцидента", — говорится в сообщении.
На записи, которая появилась накануне в соцсетях, видно, что в драке принимали участие несколько десятков школьников.
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Полиция устанавливает участников массовой драки на юге Москвы
31 августа, 21:09
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала