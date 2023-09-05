https://ria.ru/20230905/draka-1894234678.html
В Махачкале произошла массовая драка школьников
В Махачкале произошла массовая драка школьников - РИА Новости, 05.09.2023
В Махачкале произошла массовая драка школьников
Ученики одной из школ Махачкалы устроили потасовку со стрельбой, сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:25
2023-09-05T10:25
2023-09-05T11:46
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 сен — РИА Новости. Ученики одной из школ Махачкалы устроили потасовку со стрельбой, сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале. "По имеющейся информации, конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно из травматического оружия. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности участников инцидента", — говорится в сообщении.На записи, которая появилась накануне в соцсетях, видно, что в драке принимали участие несколько десятков школьников.
https://ria.ru/20230831/konflikt-1893512957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале произошла массовая драка школьников
В Махачкале произошла драка школьников со стрельбой из травматического оружия
МАХАЧКАЛА, 5 сен — РИА Новости.
Ученики одной из школ Махачкалы устроили потасовку со стрельбой, сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале
.
"По имеющейся информации, конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно из травматического оружия. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности участников инцидента", — говорится в сообщении.
На записи, которая появилась накануне в соцсетях, видно, что в драке принимали участие несколько десятков школьников.
Полиция устанавливает участников массовой драки на юге Москвы