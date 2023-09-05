https://ria.ru/20230905/draka-1894234678.html

В Махачкале произошла массовая драка школьников

В Махачкале произошла массовая драка школьников - РИА Новости, 05.09.2023

В Махачкале произошла массовая драка школьников

Ученики одной из школ Махачкалы устроили потасовку со стрельбой, сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:25

2023-09-05T10:25

2023-09-05T11:46

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 сен — РИА Новости. Ученики одной из школ Махачкалы устроили потасовку со стрельбой, сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале. "По имеющейся информации, конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно из травматического оружия. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности участников инцидента", — говорится в сообщении.На записи, которая появилась накануне в соцсетях, видно, что в драке принимали участие несколько десятков школьников.

https://ria.ru/20230831/konflikt-1893512957.html

махачкала

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, махачкала, республика дагестан