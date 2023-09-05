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Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии
Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии - РИА Новости, 05.09.2023
Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии
Президент США Джо Байден отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите "Группы двадцати" (G20), несмотря на обнаруженный у его жены Джилл... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:33
2023-09-05T20:33
2023-09-05T20:45
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите "Группы двадцати" (G20), несмотря на обнаруженный у его жены Джилл коронавирус, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент отправится в Нью-Дели в Индию для участия в саммите G20", - сообщил он журналистам на брифинге.Салливан добавил, что у Байдена в ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Ранее у Джилл Байден обнаружили коронавирус. Тестирование Байдена в понедельник вечером и во вторник пока дало отрицательные результаты, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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В мире, Индия, Большая двадцатка, Саммит G20, США, Джилл Байден, Джейк Салливан, Нарендра Моди, Нью-Дели
Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии
Белый дом: Байден посетит саммит G20 в Индии, несмотря на коронавирус у жены