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Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии - РИА Новости, 05.09.2023
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20:33 05.09.2023 (обновлено: 20:45 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/biden-1894404911.html
Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии
Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии - РИА Новости, 05.09.2023
Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии
Президент США Джо Байден отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите "Группы двадцати" (G20), несмотря на обнаруженный у его жены Джилл... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:33
2023-09-05T20:45
в мире
индия
большая двадцатка
саммит g20
сша
джилл байден
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите "Группы двадцати" (G20), несмотря на обнаруженный у его жены Джилл коронавирус, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент отправится в Нью-Дели в Индию для участия в саммите G20", - сообщил он журналистам на брифинге.Салливан добавил, что у Байдена в ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Ранее у Джилл Байден обнаружили коронавирус. Тестирование Байдена в понедельник вечером и во вторник пока дало отрицательные результаты, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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в мире, индия, большая двадцатка, саммит g20, сша, джилл байден, джейк салливан, нарендра моди, нью-дели
В мире, Индия, Большая двадцатка, Саммит G20, США, Джилл Байден, Джейк Салливан, Нарендра Моди, Нью-Дели
Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии

Белый дом: Байден посетит саммит G20 в Индии, несмотря на коронавирус у жены

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите "Группы двадцати" (G20), несмотря на обнаруженный у его жены Джилл коронавирус, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент отправится в Нью-Дели в Индию для участия в саммите G20", - сообщил он журналистам на брифинге.
Салливан добавил, что у Байдена в ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Ранее у Джилл Байден обнаружили коронавирус. Тестирование Байдена в понедельник вечером и во вторник пока дало отрицательные результаты, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
"Решительные меры". В США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине
3 сентября, 18:29
 
В миреИндияБольшая двадцаткаСаммит G20СШАДжилл БайденДжейк СалливанНарендра МодиНью-Дели
 
 
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