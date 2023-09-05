https://ria.ru/20230905/biden-1894404911.html

Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии

Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии - РИА Новости, 05.09.2023

Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии

Президент США Джо Байден отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите "Группы двадцати" (G20), несмотря на обнаруженный у его жены Джилл... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:33

2023-09-05T20:33

2023-09-05T20:45

в мире

индия

большая двадцатка

саммит g20

сша

джилл байден

джейк салливан

нарендра моди

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите "Группы двадцати" (G20), несмотря на обнаруженный у его жены Джилл коронавирус, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент отправится в Нью-Дели в Индию для участия в саммите G20", - сообщил он журналистам на брифинге.Салливан добавил, что у Байдена в ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Ранее у Джилл Байден обнаружили коронавирус. Тестирование Байдена в понедельник вечером и во вторник пока дало отрицательные результаты, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

https://ria.ru/20230903/ukraina-1893960361.html

индия

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нью-дели

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в мире, индия, большая двадцатка, саммит g20, сша, джилл байден, джейк салливан, нарендра моди, нью-дели