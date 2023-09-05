https://ria.ru/20230905/bali-1894294244.html

Власти Бали рассказали, как оплатить новый туристический сбор

Власти Бали рассказали, как оплатить новый туристический сбор - РИА Новости, 05.09.2023

Власти Бали рассказали, как оплатить новый туристический сбор

Туристический сбор на индонезийском острове Бали введут в ближайшее время, эту сумму можно будет оплатить как заранее, электронно, так и по прибытии в аэропорт... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:39

2023-09-05T14:39

2023-09-05T14:47

туризм

туризм

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бали

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налоги

туристы

индонезия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Туристический сбор на индонезийском острове Бали введут в ближайшее время, эту сумму можно будет оплатить как заранее, электронно, так и по прибытии в аэропорт или отель наличными, заявил губернатор провинции Вайан Костер."Оплата налога может производиться в безналичной форме через электронные платежные системы. Также иностранные туристы могут оплатить сбор посредством банковских переводов, виртуальных счетов или через QR-код. Путешественники также смогут совершать платежи наличными на стойках иммиграции в районе аэропорта Денпасара или гавани Беноа", — сказал он.Чиновник порекомендовал иностранцам произвести оплату перед отъездом на Бали, чтобы ускорить обслуживание по прибытии."В случае сбоя в платежной системе гости смогут осуществлять платежи в местах размещения", — подчеркнул он.Ранее глава департамента туризма Бали Тьок Багус Пемаюн заявил, что новые правила начнут применяться в феврале 2024 года. Ожидается, что размер пошлины составит 150 тысяч индонезийских рупий, или около десяти долларов.

https://ria.ru/20230901/bali-1893605531.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, бали, денпасар, налоги, туристы, индонезия