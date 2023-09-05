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Власти Бали рассказали, как оплатить новый туристический сбор - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
14:39 05.09.2023 (обновлено: 14:47 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/bali-1894294244.html
Власти Бали рассказали, как оплатить новый туристический сбор
Власти Бали рассказали, как оплатить новый туристический сбор - РИА Новости, 05.09.2023
Власти Бали рассказали, как оплатить новый туристический сбор
Туристический сбор на индонезийском острове Бали введут в ближайшее время, эту сумму можно будет оплатить как заранее, электронно, так и по прибытии в аэропорт... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:39
2023-09-05T14:47
туризм
туризм
новости - туризм
бали
денпасар
налоги
туристы
индонезия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Туристический сбор на индонезийском острове Бали введут в ближайшее время, эту сумму можно будет оплатить как заранее, электронно, так и по прибытии в аэропорт или отель наличными, заявил губернатор провинции Вайан Костер."Оплата налога может производиться в безналичной форме через электронные платежные системы. Также иностранные туристы могут оплатить сбор посредством банковских переводов, виртуальных счетов или через QR-код. Путешественники также смогут совершать платежи наличными на стойках иммиграции в районе аэропорта Денпасара или гавани Беноа", — сказал он.Чиновник порекомендовал иностранцам произвести оплату перед отъездом на Бали, чтобы ускорить обслуживание по прибытии."В случае сбоя в платежной системе гости смогут осуществлять платежи в местах размещения", — подчеркнул он.Ранее глава департамента туризма Бали Тьок Багус Пемаюн заявил, что новые правила начнут применяться в феврале 2024 года. Ожидается, что размер пошлины составит 150 тысяч индонезийских рупий, или около десяти долларов.
https://ria.ru/20230901/bali-1893605531.html
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туризм, новости - туризм, бали, денпасар, налоги, туристы, индонезия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, Денпасар, Налоги, туристы, Индонезия
Власти Бали рассказали, как оплатить новый туристический сбор

Власти Бали: турсбор в размере десяти долларов можно будет заплатить наличными

© РИА Новости / Мария СеливановаХрам Улун Дану на озере Бератан. Бали
Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Туристический сбор на индонезийском острове Бали введут в ближайшее время, эту сумму можно будет оплатить как заранее, электронно, так и по прибытии в аэропорт или отель наличными, заявил губернатор провинции Вайан Костер.
"Оплата налога может производиться в безналичной форме через электронные платежные системы. Также иностранные туристы могут оплатить сбор посредством банковских переводов, виртуальных счетов или через QR-код. Путешественники также смогут совершать платежи наличными на стойках иммиграции в районе аэропорта Денпасара или гавани Беноа", — сказал он.
Чиновник порекомендовал иностранцам произвести оплату перед отъездом на Бали, чтобы ускорить обслуживание по прибытии.
"В случае сбоя в платежной системе гости смогут осуществлять платежи в местах размещения", — подчеркнул он.
Ранее глава департамента туризма Бали Тьок Багус Пемаюн заявил, что новые правила начнут применяться в феврале 2024 года. Ожидается, что размер пошлины составит 150 тысяч индонезийских рупий, или около десяти долларов.
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