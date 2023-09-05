https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260300.html

В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миссии российских миротворцев

В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миссии российских миротворцев - РИА Новости, 05.09.2023

В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миссии российских миротворцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит конструктивные отношения с Ереваном, но согласиться с тезисами премьер-министра Никола РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:10

2023-09-05T12:10

2023-09-05T13:13

россия

армения

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит конструктивные отношения с Ереваном, но согласиться с тезисами премьер-министра Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев нельзя.Ранее Пашинян дал интервью итальянской газете La Repubblica, в котором, в частности, заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона."Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна, мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным и надеемся, что эти отношения дальше будут оставаться залогом тесного взаимодействия двух стран. Но с этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", - сказал Песков журналистам.Он призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых являются патриотически настроенными гражданами РФ и вносят достойный вклад в развитие страны.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230904/nato-1894044428.html

россия

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, армения, нагорный карабах, в мире