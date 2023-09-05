В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миссии российских миротворцев
Песков заявил о несогласии Москвы с заявлениями Пашиняна о миссии миротворцев
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит конструктивные отношения с Ереваном, но согласиться с тезисами премьер-министра Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев нельзя.
Ранее Пашинян дал интервью итальянской газете La Repubblica, в котором, в частности, заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона.
«
"Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна, мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным и надеемся, что эти отношения дальше будут оставаться залогом тесного взаимодействия двух стран. Но с этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", - сказал Песков журналистам.
Он призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых являются патриотически настроенными гражданами РФ и вносят достойный вклад в развитие страны.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.