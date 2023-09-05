Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миссии российских миротворцев - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 05.09.2023 (обновлено: 13:13 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260300.html
В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миссии российских миротворцев
В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миссии российских миротворцев - РИА Новости, 05.09.2023
В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миссии российских миротворцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит конструктивные отношения с Ереваном, но согласиться с тезисами премьер-министра Никола РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:10
2023-09-05T13:13
россия
армения
нагорный карабах
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788870596_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_75c7929b7aa71d0d18e411e7f1bd6f94.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит конструктивные отношения с Ереваном, но согласиться с тезисами премьер-министра Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев нельзя.Ранее Пашинян дал интервью итальянской газете La Repubblica, в котором, в частности, заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона."Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна, мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным и надеемся, что эти отношения дальше будут оставаться залогом тесного взаимодействия двух стран. Но с этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", - сказал Песков журналистам.Он призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых являются патриотически настроенными гражданами РФ и вносят достойный вклад в развитие страны.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230904/nato-1894044428.html
россия
армения
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788870596_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_a1c70370656b89b6e1bab5a5c84daf65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, нагорный карабах, в мире
Россия, Армения, Нагорный Карабах, В мире
В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миссии российских миротворцев

Песков заявил о несогласии Москвы с заявлениями Пашиняна о миссии миротворцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит конструктивные отношения с Ереваном, но согласиться с тезисами премьер-министра Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев нельзя.
Ранее Пашинян дал интервью итальянской газете La Repubblica, в котором, в частности, заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона.
«
"Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна, мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным и надеемся, что эти отношения дальше будут оставаться залогом тесного взаимодействия двух стран. Но с этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", - сказал Песков журналистам.
Он призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых являются патриотически настроенными гражданами РФ и вносят достойный вклад в развитие страны.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Глава НКО "Комитет по расширению НАТО" призвал Армению вступить в альянс
4 сентября, 12:07
 
РоссияАрменияНагорный КарабахВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала