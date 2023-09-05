https://ria.ru/20230905/arest-1894332127.html

Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест

Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест - РИА Новости, 05.09.2023

Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест

Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову после теракта, Выборгский районный суд продлил домашний арест до 11 октября, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:33

2023-09-05T16:33

2023-09-05T16:34

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову после теракта, Выборгский районный суд продлил домашний арест до 11 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Дмитрию Касинцеву… Срок меры - 11.10.2023", - говорится в сообщении. Дмитрию Касинцеву вменяется то, что он не сообщил полиции о местонахождении Дарьи Треповой, которая в тот момент укрывалась у него в квартире. Девушка 2 апреля принесла на творческий вечер Владлена Татарского (Максима Фомина) взрывное устройство. После чего ее соучастник совершил теракт. Владлен Татарский погиб на месте, еще несколько человек пострадали. Трепова приехала к Касинцеву, который, по версии следствия, понимал, что она связана с терактом. Однако разрешил ей остаться в квартире и дважды солгал сотрудникам полиции, что девушки у него дома нет.

https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге