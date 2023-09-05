https://ria.ru/20230905/arest-1894332127.html
Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест
Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест - РИА Новости, 05.09.2023
Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест
Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову после теракта, Выборгский районный суд продлил домашний арест до 11 октября, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:33
2023-09-05T16:33
2023-09-05T16:34
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову после теракта, Выборгский районный суд продлил домашний арест до 11 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Дмитрию Касинцеву… Срок меры - 11.10.2023", - говорится в сообщении. Дмитрию Касинцеву вменяется то, что он не сообщил полиции о местонахождении Дарьи Треповой, которая в тот момент укрывалась у него в квартире. Девушка 2 апреля принесла на творческий вечер Владлена Татарского (Максима Фомина) взрывное устройство. После чего ее соучастник совершил теракт. Владлен Татарский погиб на месте, еще несколько человек пострадали. Трепова приехала к Касинцеву, который, по версии следствия, понимал, что она связана с терактом. Однако разрешил ей остаться в квартире и дважды солгал сотрудникам полиции, что девушки у него дома нет.
https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест
Мужчине, укрывавшему Трепову после теракта, продлили домашний арест до октября