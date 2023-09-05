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Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест - РИА Новости, 05.09.2023
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16:33 05.09.2023 (обновлено: 16:34 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/arest-1894332127.html
Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест
Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест - РИА Новости, 05.09.2023
Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест
Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову после теракта, Выборгский районный суд продлил домашний арест до 11 октября, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:33
2023-09-05T16:34
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову после теракта, Выборгский районный суд продлил домашний арест до 11 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Дмитрию Касинцеву… Срок меры - 11.10.2023", - говорится в сообщении. Дмитрию Касинцеву вменяется то, что он не сообщил полиции о местонахождении Дарьи Треповой, которая в тот момент укрывалась у него в квартире. Девушка 2 апреля принесла на творческий вечер Владлена Татарского (Максима Фомина) взрывное устройство. После чего ее соучастник совершил теракт. Владлен Татарский погиб на месте, еще несколько человек пострадали. Трепова приехала к Касинцеву, который, по версии следствия, понимал, что она связана с терактом. Однако разрешил ей остаться в квартире и дважды солгал сотрудникам полиции, что девушки у него дома нет.
https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Пособнику Дарьи Треповой продлили домашний арест

Мужчине, укрывавшему Трепову после теракта, продлили домашний арест до октября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову после теракта, Выборгский районный суд продлил домашний арест до 11 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Дмитрию Касинцеву… Срок меры - 11.10.2023", - говорится в сообщении.
Дмитрию Касинцеву вменяется то, что он не сообщил полиции о местонахождении Дарьи Треповой, которая в тот момент укрывалась у него в квартире. Девушка 2 апреля принесла на творческий вечер Владлена Татарского (Максима Фомина) взрывное устройство. После чего ее соучастник совершил теракт. Владлен Татарский погиб на месте, еще несколько человек пострадали.
Трепова приехала к Касинцеву, который, по версии следствия, понимал, что она связана с терактом. Однако разрешил ей остаться в квартире и дважды солгал сотрудникам полиции, что девушки у него дома нет.
Дарья Трепова
СК: Трепова утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения
25 июля, 09:04
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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