Рейтинг@Mail.ru
Праздник в честь юбилея освобождения от фашистов прошел в музее Аксая - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
17:15 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/aksay-1894349143.html
Праздник в честь юбилея освобождения от фашистов прошел в музее Аксая
Праздник в честь юбилея освобождения от фашистов прошел в музее Аксая - РИА Новости, 05.09.2023
Праздник в честь юбилея освобождения от фашистов прошел в музее Аксая
Тематический праздник "И помнит Дон спасенный", посвященный 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Аксайском... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:15
2023-09-05T17:15
ростовская область
ростовская область
аксай
аксайский район
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894347254_0:1:1348:759_1920x0_80_0_0_53edb41f5d6dd3a10e7d7b398da289c5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Тематический праздник "И помнит Дон спасенный", посвященный 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Аксайском военно-историческом музее, сообщает правительство региона на сайте. Вниманию гостей представили десять локаций. В их числе "Полевая почта", выставка "Образ солдата Великой Отечественной войны", акция "Свеча памяти", практический мастер-класс "Военная инженерия", экскурс по выставке "Военная бронетехника II половины XX века", полевая кухня, демонстрация кинофильмов проекта "Территория Победы". Также организаторы включили в программу концерт и выставку военных ретро-автомобилей. Разнообразные мастер-классы позволили посетителям комплекса пройти курс молодого бойца, сделать собственными руками сувениры Победы или написать фронтовое письмо бойцу на передовую СВО. Совместно с Донским волонтерским центром при поддержке группы помощи для бойцов СВО "ZOV сердца Донского" в музее состоялась акция "Узелок добра" по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации. Каждый мог принять участие в изготовлении окопных свечей. Здесь же прошла выставка детских рисунков "Мы вместе". Кульминацией праздника стал песенный и танцевальный флешмобы. "Цель проведения мероприятия "И помнит Дон спасенный" - напомнить об истории боев на донской земле, о подвигах солдат и офицеров, подпольщиков и партизан, тыловиков. Велика роль наших музеев не только в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне, но и в вопросе преемственности поколений, работе по увековечению героев, сражений, памятных дат", - приводятся в сообщении слова министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой.
ростовская область
аксай
аксайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894347254_78:0:1275:898_1920x0_80_0_0_778015f5e7405ca28737bfe141414a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, аксай, аксайский район, великая отечественная война (1941-1945)
Ростовская область , Ростовская область, Аксай, Аксайский район, Великая Отечественная война (1941-1945)

Праздник в честь юбилея освобождения от фашистов прошел в музее Аксая

© Фото : пресс-служба правительства Ростовской областиТематический праздник "И помнит Дон спасенный" в Аксайском военно-историческом музее
Тематический праздник И помнит Дон спасенный в Аксайском военно-историческом музее - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области
Тематический праздник "И помнит Дон спасенный" в Аксайском военно-историческом музее
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Тематический праздник "И помнит Дон спасенный", посвященный 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Аксайском военно-историческом музее, сообщает правительство региона на сайте.
Вниманию гостей представили десять локаций. В их числе "Полевая почта", выставка "Образ солдата Великой Отечественной войны", акция "Свеча памяти", практический мастер-класс "Военная инженерия", экскурс по выставке "Военная бронетехника II половины XX века", полевая кухня, демонстрация кинофильмов проекта "Территория Победы".
Также организаторы включили в программу концерт и выставку военных ретро-автомобилей. Разнообразные мастер-классы позволили посетителям комплекса пройти курс молодого бойца, сделать собственными руками сувениры Победы или написать фронтовое письмо бойцу на передовую СВО.
Совместно с Донским волонтерским центром при поддержке группы помощи для бойцов СВО "ZOV сердца Донского" в музее состоялась акция "Узелок добра" по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации. Каждый мог принять участие в изготовлении окопных свечей. Здесь же прошла выставка детских рисунков "Мы вместе". Кульминацией праздника стал песенный и танцевальный флешмобы.
«
"Цель проведения мероприятия "И помнит Дон спасенный" - напомнить об истории боев на донской земле, о подвигах солдат и офицеров, подпольщиков и партизан, тыловиков. Велика роль наших музеев не только в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне, но и в вопросе преемственности поколений, работе по увековечению героев, сражений, памятных дат", - приводятся в сообщении слова министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой.
 
Ростовская областьРостовская областьАксайАксайский районВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала