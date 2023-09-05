https://ria.ru/20230905/aksay-1894349143.html

Праздник в честь юбилея освобождения от фашистов прошел в музее Аксая

Праздник в честь юбилея освобождения от фашистов прошел в музее Аксая - РИА Новости, 05.09.2023

Праздник в честь юбилея освобождения от фашистов прошел в музее Аксая

Тематический праздник "И помнит Дон спасенный", посвященный 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Аксайском... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:15

2023-09-05T17:15

2023-09-05T17:15

ростовская область

ростовская область

аксай

аксайский район

великая отечественная война (1941-1945)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Тематический праздник "И помнит Дон спасенный", посвященный 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Аксайском военно-историческом музее, сообщает правительство региона на сайте. Вниманию гостей представили десять локаций. В их числе "Полевая почта", выставка "Образ солдата Великой Отечественной войны", акция "Свеча памяти", практический мастер-класс "Военная инженерия", экскурс по выставке "Военная бронетехника II половины XX века", полевая кухня, демонстрация кинофильмов проекта "Территория Победы". Также организаторы включили в программу концерт и выставку военных ретро-автомобилей. Разнообразные мастер-классы позволили посетителям комплекса пройти курс молодого бойца, сделать собственными руками сувениры Победы или написать фронтовое письмо бойцу на передовую СВО. Совместно с Донским волонтерским центром при поддержке группы помощи для бойцов СВО "ZOV сердца Донского" в музее состоялась акция "Узелок добра" по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации. Каждый мог принять участие в изготовлении окопных свечей. Здесь же прошла выставка детских рисунков "Мы вместе". Кульминацией праздника стал песенный и танцевальный флешмобы. "Цель проведения мероприятия "И помнит Дон спасенный" - напомнить об истории боев на донской земле, о подвигах солдат и офицеров, подпольщиков и партизан, тыловиков. Велика роль наших музеев не только в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне, но и в вопросе преемственности поколений, работе по увековечению героев, сражений, памятных дат", - приводятся в сообщении слова министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой.

ростовская область

аксай

аксайский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, аксай, аксайский район, великая отечественная война (1941-1945)