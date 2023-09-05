https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html

Пулково принял два рейса из-за ограничений в московских аэропортах

Пулково принял два рейса из-за ограничений в московских аэропортах - РИА Новости, 05.09.2023

Пулково принял два рейса из-за ограничений в московских аэропортах

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:33

2023-09-05T08:33

2023-09-05T08:33

москва

санкт-петербург

калининград

пулково (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Пулково работает в штатном режиме. Пятого сентября в качестве запасного аэропорт принял два рейса, следовавших в Шереметьево из Калининграда и Мурманска. Рейсы готовятся к вылету в аэропорт назначения", - отметили в пресс-службе. Ранее Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничивали полеты во вторник, на запасные аэропорты ушло пять самолетов, с 07.30 мск аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают штатно. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был повреждён бытовой объект. Затем еще один беспилотник, летевший в направлении столицы, был уничтожен в Тверской области в районе Завидово, отмечал столичный градоначальник.

https://ria.ru/20230905/aeroporty-1894214069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, санкт-петербург, калининград, пулково (аэропорт), шереметьево (аэропорт)