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Турция готова содействовать в переработке российского зерна, заявил Эрдоган

Турция готова содействовать в переработке российского зерна, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.09.2023

Турция готова содействовать в переработке российского зерна, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что Турция готова оказать... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:23

2023-09-04T17:23

2023-09-04T18:58

турция

россия

сочи

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

политика

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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что Турция готова оказать содействие в переработке российского зерна для ее дальнейшей отправки в нуждающиеся страны, надеется на совместную с Россией реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "На наших сегодняшних переговорах с господином Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным – ред.) он заявил, что Москва готова направить 1 миллион тонн зерна в нуждающиеся страны. Мы тоже готовы внести свою лепту. Мы сказали, что можем перемолоть это зерно и отправить в бедные африканские страны в виде муки. В этом вопросе надеемся на совместную работу", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

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турция, россия, сочи, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, политика