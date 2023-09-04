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В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения - РИА Новости, 04.09.2023
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14:19 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/zakhoronenie-1894080238.html
В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения
В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения - РИА Новости, 04.09.2023
В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения
Тосненский городской суд Ленобласти оштрафовал на 2,4 миллиона рублей предпринимателя, чья компания в ходе земляных работ повредила захоронение воинов Великой... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:19
2023-09-04T14:19
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Тосненский городской суд Ленобласти оштрафовал на 2,4 миллиона рублей предпринимателя, чья компания в ходе земляных работ повредила захоронение воинов Великой Отечественной войны, сообщила прокуратура региона. Как уточнили власти Ленинградской области в своем телеграм-канале, это первый в России приговор за повреждение воинского захоронения. Юрий Мацко, будучи гендиректором компании, не остановил земляные работы, которыми она занималась в марте-июне 2021 года, хотя знал, что на этой территории в поселке Тельмана находятся останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Это привело к повреждению захоронений и "перемещению останков", уточняет прокуратура Ленобласти. Мацко признали виновным в "повреждении воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Он не признал вину и не раскаялся, отмечают в прокуратуре. "Судом с учетом данных о личности подсудимого, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, и наличия смягчающих наказание обстоятельств, а именно наличие малолетнего ребенка, назначено наказание в виде штрафа в размере 2,4 миллиона рублей, арест на имущество сохранен", - говорится в сообщении. Областное управление СУСК отметило, что на основании представления следственного ведомства, внесенного в администрацию Ленобласти, приняты "меры по восстановлению пострадавшего воинского захоронения" и его "включению в перечень объектов культурного наследия регионального значения".
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения

В Тосно вынесли первый в России приговор за повреждение воинского захоронения

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Тосненский городской суд Ленобласти оштрафовал на 2,4 миллиона рублей предпринимателя, чья компания в ходе земляных работ повредила захоронение воинов Великой Отечественной войны, сообщила прокуратура региона.
Как уточнили власти Ленинградской области в своем телеграм-канале, это первый в России приговор за повреждение воинского захоронения.
Юрий Мацко, будучи гендиректором компании, не остановил земляные работы, которыми она занималась в марте-июне 2021 года, хотя знал, что на этой территории в поселке Тельмана находятся останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.
Это привело к повреждению захоронений и "перемещению останков", уточняет прокуратура Ленобласти.
Мацко признали виновным в "повреждении воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Он не признал вину и не раскаялся, отмечают в прокуратуре.
«
"Судом с учетом данных о личности подсудимого, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, и наличия смягчающих наказание обстоятельств, а именно наличие малолетнего ребенка, назначено наказание в виде штрафа в размере 2,4 миллиона рублей, арест на имущество сохранен", - говорится в сообщении.
Областное управление СУСК отметило, что на основании представления следственного ведомства, внесенного в администрацию Ленобласти, приняты "меры по восстановлению пострадавшего воинского захоронения" и его "включению в перечень объектов культурного наследия регионального значения".
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