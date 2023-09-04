https://ria.ru/20230904/zakhoronenie-1894080238.html

В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения

В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения - РИА Новости, 04.09.2023

В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения

Тосненский городской суд Ленобласти оштрафовал на 2,4 миллиона рублей предпринимателя, чья компания в ходе земляных работ повредила захоронение воинов Великой... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:19

2023-09-04T14:19

2023-09-04T14:19

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Тосненский городской суд Ленобласти оштрафовал на 2,4 миллиона рублей предпринимателя, чья компания в ходе земляных работ повредила захоронение воинов Великой Отечественной войны, сообщила прокуратура региона. Как уточнили власти Ленинградской области в своем телеграм-канале, это первый в России приговор за повреждение воинского захоронения. Юрий Мацко, будучи гендиректором компании, не остановил земляные работы, которыми она занималась в марте-июне 2021 года, хотя знал, что на этой территории в поселке Тельмана находятся останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Это привело к повреждению захоронений и "перемещению останков", уточняет прокуратура Ленобласти. Мацко признали виновным в "повреждении воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Он не признал вину и не раскаялся, отмечают в прокуратуре. "Судом с учетом данных о личности подсудимого, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, и наличия смягчающих наказание обстоятельств, а именно наличие малолетнего ребенка, назначено наказание в виде штрафа в размере 2,4 миллиона рублей, арест на имущество сохранен", - говорится в сообщении. Областное управление СУСК отметило, что на основании представления следственного ведомства, внесенного в администрацию Ленобласти, приняты "меры по восстановлению пострадавшего воинского захоронения" и его "включению в перечень объектов культурного наследия регионального значения".

https://ria.ru/20230904/zakhoroneniya-1894070304.html

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область