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Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube - РИА Новости, 04.09.2023
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17:57 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/youtube-1894155121.html
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube - РИА Новости, 04.09.2023
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
Пользователи из России и ряда других стран жалуются на сбои в работе YouTube, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:57
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пользователи из России и ряда других стран жалуются на сбои в работе YouTube, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на 17.43 было фиксировано 669 отчета о сбоях YouTube. На сбои жалуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара и других российских регионов. Также жалобы поступают из столиц других стран - Киева, Минска, Бишкека, Стамбула. Самая частая проблема - не загружается видео, возникают также трудности с работой сайта, приложения и со входом в аккаунт.
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россия, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Downradar: пользователи из России жалуются на сбои в работе YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пользователи из России и ряда других стран жалуются на сбои в работе YouTube, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Всего по состоянию на 17.43 было фиксировано 669 отчета о сбоях YouTube.
На сбои жалуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара и других российских регионов. Также жалобы поступают из столиц других стран - Киева, Минска, Бишкека, Стамбула.
Самая частая проблема - не загружается видео, возникают также трудности с работой сайта, приложения и со входом в аккаунт.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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