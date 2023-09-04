https://ria.ru/20230904/youtube-1894155121.html

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube - РИА Новости, 04.09.2023

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Пользователи из России и ряда других стран жалуются на сбои в работе YouTube, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:57

2023-09-04T17:57

2023-09-04T17:57

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пользователи из России и ряда других стран жалуются на сбои в работе YouTube, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на 17.43 было фиксировано 669 отчета о сбоях YouTube. На сбои жалуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара и других российских регионов. Также жалобы поступают из столиц других стран - Киева, Минска, Бишкека, Стамбула. Самая частая проблема - не загружается видео, возникают также трудности с работой сайта, приложения и со входом в аккаунт.

https://ria.ru/20230615/youtube-1878415810.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2023

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россия, москва, московская область (подмосковье)