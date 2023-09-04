https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894126230.html

Путин заявил, что встреча с Эрдоганом прошла успешно

Путин заявил, что встреча с Эрдоганом прошла успешно - РИА Новости, 04.09.2023

Путин заявил, что встреча с Эрдоганом прошла успешно

Отношения России и Турции развиваются успешно по всем направлениям, встреча прошла успешно, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:36

2023-09-04T16:36

2023-09-04T16:50

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_0:145:3158:1921_1920x0_80_0_0_aa37a5c211c34b4a46d200eb5658e126.jpg

СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и Турции развиваются успешно по всем направлениям, встреча прошла успешно, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Многоплановое сотрудничество России и Турции, в основе которого лежат принципы добрососедства, партнерства и взаимной выгоды, успешно развивается по всем направлениям. Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере", - сказал он.Путин рассказал, что в ходе встречи они "подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки".

https://ria.ru/20230904/sdelka-1894130281.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция