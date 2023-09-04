https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894126230.html
Путин заявил, что встреча с Эрдоганом прошла успешно
Путин заявил, что встреча с Эрдоганом прошла успешно - РИА Новости, 04.09.2023
Путин заявил, что встреча с Эрдоганом прошла успешно
Отношения России и Турции развиваются успешно по всем направлениям, встреча прошла успешно, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:36
2023-09-04T16:36
2023-09-04T16:50
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и Турции развиваются успешно по всем направлениям, встреча прошла успешно, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Многоплановое сотрудничество России и Турции, в основе которого лежат принципы добрососедства, партнерства и взаимной выгоды, успешно развивается по всем направлениям. Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере", - сказал он.Путин рассказал, что в ходе встречи они "подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки".
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894130281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция
Путин заявил, что встреча с Эрдоганом прошла успешно
Путин: отношения России и Турции развиваются успешно по всем направлениям
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и Турции развиваются успешно по всем направлениям, встреча прошла успешно, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Многоплановое сотрудничество России и Турции, в основе которого лежат принципы добрососедства, партнерства и взаимной выгоды, успешно развивается по всем направлениям. Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере", - сказал он.
Путин рассказал, что в ходе встречи они "подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки".
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