https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894015085.html

В Италии отметили важность встречи президентов России и Турции

В Италии отметили важность встречи президентов России и Турции - РИА Новости, 04.09.2023

В Италии отметили важность встречи президентов России и Турции

Находящийся с визитом в Китае глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни подчеркнул важность встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:53

2023-09-04T09:53

2023-09-04T10:04

россия

владимир путин

турция

италия

реджеп тайип эрдоган

в мире

антонио таяни

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РИМ, 4 сен - РИА Новости. Находящийся с визитом в Китае глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни подчеркнул важность встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Слова вице-премьера приводит информагентство Ansa."Это важная встреча. Полагаю, что необходимо сделать все для того, чтобы прийти к согласию по всем вопросам, касающимся военного конфликта. Соглашение по Черноморскому пути, по которому зерно должно поступать также многим африканским странам, должно быть достигнуто. Хорошо, если Эрдоган продвинет эту операцию, что станет небольшим шагом по направлению к миру", - заявил он в Пекине итальянским журналистам. Путин и Эрдоган 4 сентября в Сочи обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщила пресс-служба Кремля. В преддверии встречи президентов России и Турции в Москве 30 августа состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, на которых обсуждалась еще одна российская инициатива, предполагающая поставки в Турцию при финансовом участии Катара до 1 миллиона тонн зерна по льготной цене. В дальнейшем это зерно планируется перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны мира. По итогам встречи Фидан заявил, что обсудил с Лавровым технические детали вокруг транзита зерна и они будут представлены на рассмотрение главам государств. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894008988.html

https://ria.ru/20230831/zerno-1893359323.html

россия

турция

италия

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россия, владимир путин, турция, италия, реджеп тайип эрдоган, в мире, антонио таяни