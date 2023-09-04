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В Италии отметили важность встречи президентов России и Турции - РИА Новости, 04.09.2023
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09:53 04.09.2023 (обновлено: 10:04 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894015085.html
В Италии отметили важность встречи президентов России и Турции
В Италии отметили важность встречи президентов России и Турции - РИА Новости, 04.09.2023
В Италии отметили важность встречи президентов России и Турции
Находящийся с визитом в Китае глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни подчеркнул важность встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:53
2023-09-04T10:04
россия
владимир путин
турция
италия
реджеп тайип эрдоган
в мире
антонио таяни
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РИМ, 4 сен - РИА Новости. Находящийся с визитом в Китае глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни подчеркнул важность встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Слова вице-премьера приводит информагентство Ansa."Это важная встреча. Полагаю, что необходимо сделать все для того, чтобы прийти к согласию по всем вопросам, касающимся военного конфликта. Соглашение по Черноморскому пути, по которому зерно должно поступать также многим африканским странам, должно быть достигнуто. Хорошо, если Эрдоган продвинет эту операцию, что станет небольшим шагом по направлению к миру", - заявил он в Пекине итальянским журналистам. Путин и Эрдоган 4 сентября в Сочи обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщила пресс-служба Кремля. В преддверии встречи президентов России и Турции в Москве 30 августа состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, на которых обсуждалась еще одна российская инициатива, предполагающая поставки в Турцию при финансовом участии Катара до 1 миллиона тонн зерна по льготной цене. В дальнейшем это зерно планируется перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны мира. По итогам встречи Фидан заявил, что обсудил с Лавровым технические детали вокруг транзита зерна и они будут представлены на рассмотрение главам государств. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894008988.html
https://ria.ru/20230831/zerno-1893359323.html
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россия, владимир путин, турция, италия, реджеп тайип эрдоган, в мире, антонио таяни
Россия, Владимир Путин, Турция, Италия, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Антонио Таяни
В Италии отметили важность встречи президентов России и Турции

Глава МИД Италии Таяни подчеркнул важность встречи президентов России и Турции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 4 сен - РИА Новости. Находящийся с визитом в Китае глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни подчеркнул важность встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Слова вице-премьера приводит информагентство Ansa.
«
"Это важная встреча. Полагаю, что необходимо сделать все для того, чтобы прийти к согласию по всем вопросам, касающимся военного конфликта. Соглашение по Черноморскому пути, по которому зерно должно поступать также многим африканским странам, должно быть достигнуто. Хорошо, если Эрдоган продвинет эту операцию, что станет небольшим шагом по направлению к миру", - заявил он в Пекине итальянским журналистам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку
09:15
Путин и Эрдоган 4 сентября в Сочи обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщила пресс-служба Кремля.
В преддверии встречи президентов России и Турции в Москве 30 августа состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, на которых обсуждалась еще одна российская инициатива, предполагающая поставки в Турцию при финансовом участии Катара до 1 миллиона тонн зерна по льготной цене. В дальнейшем это зерно планируется перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны мира. По итогам встречи Фидан заявил, что обсудил с Лавровым технические детали вокруг транзита зерна и они будут представлены на рассмотрение главам государств.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД ЕС в Толедо - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана
31 августа, 12:17
 
РоссияВладимир ПутинТурцияИталияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреАнтонио Таяни
 
 
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