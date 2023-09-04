https://ria.ru/20230904/valyuty-1894068000.html

Эрдоган заявил о важности перехода на нацвалюты в торговле с Россией

Эрдоган заявил о важности перехода на нацвалюты в торговле с Россией - РИА Новости, 04.09.2023

Эрдоган заявил о важности перехода на нацвалюты в торговле с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил о важности перехода на национальные валюты РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:33

2023-09-04T13:33

2023-09-04T13:50

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

сочи

россия

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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии."Я считаю, что тот факт, что сегодня здесь встретятся друг с другом главы наших центральных банков, важен с точки зрения шага в сторону перехода на национальные валюты в двусторонних отношениях между нами", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20230904/energetika-1894069096.html

турция

сочи

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, сочи, россия