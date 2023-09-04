https://ria.ru/20230904/valyuty-1894068000.html
Эрдоган заявил о важности перехода на нацвалюты в торговле с Россией
Эрдоган заявил о важности перехода на нацвалюты в торговле с Россией - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган заявил о важности перехода на нацвалюты в торговле с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил о важности перехода на национальные валюты РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:33
2023-09-04T13:33
2023-09-04T13:50
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
сочи
россия
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии."Я считаю, что тот факт, что сегодня здесь встретятся друг с другом главы наших центральных банков, важен с точки зрения шага в сторону перехода на национальные валюты в двусторонних отношениях между нами", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20230904/energetika-1894069096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, сочи, россия
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Владимир Путин, Сочи, Россия
Эрдоган заявил о важности перехода на нацвалюты в торговле с Россией
Эрдоган заявил Путину о важности перехода на нацвалюты в торговле с Россией
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии.
"Я считаю, что тот факт, что сегодня здесь встретятся друг с другом главы наших центральных банков, важен с точки зрения шага в сторону перехода на национальные валюты в двусторонних отношениях между нами", - сказал турецкий лидер.
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