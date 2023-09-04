https://ria.ru/20230904/uran-1893998596.html

Бразилия приобрела у России первую с 1999 года партию урана

Бразилия приобрела у России первую с 1999 года партию урана - РИА Новости, 04.09.2023

Бразилия приобрела у России первую с 1999 года партию урана

Бразилия в текущем году приобрела у России первую с 1999 года партию природного и обогащенного урана за 72 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T06:08

2023-09-04T06:08

2023-09-04T06:08

бразилия

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бразилия в текущем году приобрела у России первую с 1999 года партию природного и обогащенного урана за 72 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. "Росатом" в прошлом году заключил с компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) контракт на полное обеспечение в 2023-2027 годах обогащенным ураном единственной в Бразилии АЭС "Ангра". Этой весной госкорпорация сообщала, что также подписала с организацией еще один контракт, но уже на поставку природного урана. Бразилия этим летом впервые с 1999 года импортировала из России 27,1 тонны топлива с обогащением по урану-235 на 18,9 миллиона долларов. Одновременно латиноамериканская страна завезла 26,9 тонны природного урана на 52,7 миллиона долларов, что произошло впервые как минимум с 1998 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Кроме того, Бразилия закупает у России и другие радиоактивные элементы: за семь месяцев текущего года был приобретен лишь один килограмм на три миллиона долларов, тогда как за весь прошлый год страна закупила 108 килограммов примерно на ту же сумму. В прошлом году Бразилия закупала природный уран у Великобритании (23,5 миллиона долларов), Казахстана (17,3 миллиона долларов) и Канады (4,6 миллиона долларов), обогащенный - у Великобритании (13,7 миллиона долларов), Германии (1,1 миллиона долларов), Швеции (893 тысячи долларов) и США (5 тысяч долларов). В этом году кроме России лишь США поставляли в Бразилию уран, но обедненный - на 2,2 тысячи долларов. "Росатом" уже много лет присутствует на рынке Латинской Америки. Первое соглашение России и Бразилии в атомном секторе было подписано в 1993 году, и уже более 30 лет двустороннее сотрудничество продолжает развиваться. "Росатом" несколько лет является одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции для нужд ядерной медицины Бразилии. Кроме того, в последние годы активно развивается сотрудничество в сфере ядерного топливного цикла.

https://ria.ru/20230827/uran-1892479592.html

https://ria.ru/20230824/uran-1891881128.html

бразилия

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бразилия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире