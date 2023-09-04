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Эрдоган предложил посредничество по Украине - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 04.09.2023 (обновлено: 17:30 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894131821.html
Эрдоган предложил посредничество по Украине
Эрдоган предложил посредничество по Украине - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган предложил посредничество по Украине
Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:52
2023-09-04T17:30
специальная военная операция на украине
украина
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
ситуация в днр и лнр
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы полны решимости вести усилия по обеспечению стабильности в нашем регионе... Мы принимали в нашей стране переговоры между сторонами конфликта на Украине. Мы вновь готовы взять на себя функцию посредника", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Эрдоган заявил в конце марта, что Запад втянул бы Турцию в войну против России, если бы руководство Турции не предпринимало соответствующих усилий за последние два года. Он отметил, что намерен играть роль посредника между Россией и Украиной и прийти к успеху в этом деле.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
https://ria.ru/20230725/turtsiya-1886276273.html
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украина, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эрдоган предложил посредничество по Украине

Эрдоган подтвердил готовность Турции посредничать по Украине

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы полны решимости вести усилия по обеспечению стабильности в нашем регионе... Мы принимали в нашей стране переговоры между сторонами конфликта на Украине. Мы вновь готовы взять на себя функцию посредника", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину
11 июля, 17:14
Эрдоган заявил в конце марта, что Запад втянул бы Турцию в войну против России, если бы руководство Турции не предпринимало соответствующих усилий за последние два года. Он отметил, что намерен играть роль посредника между Россией и Украиной и прийти к успеху в этом деле.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы
25 июля, 23:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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