Эрдоган предложил посредничество по Украине
Эрдоган подтвердил готовность Турции посредничать по Украине
© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы полны решимости вести усилия по обеспечению стабильности в нашем регионе... Мы принимали в нашей стране переговоры между сторонами конфликта на Украине. Мы вновь готовы взять на себя функцию посредника", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Эрдоган заявил в конце марта, что Запад втянул бы Турцию в войну против России, если бы руководство Турции не предпринимало соответствующих усилий за последние два года. Он отметил, что намерен играть роль посредника между Россией и Украиной и прийти к успеху в этом деле.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.