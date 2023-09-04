https://ria.ru/20230904/ukraina-1894131821.html

Эрдоган предложил посредничество по Украине

Эрдоган предложил посредничество по Украине - РИА Новости, 04.09.2023

Эрдоган предложил посредничество по Украине

Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:52

2023-09-04T16:52

2023-09-04T17:30

специальная военная операция на украине

украина

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

ситуация в днр и лнр

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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы полны решимости вести усилия по обеспечению стабильности в нашем регионе... Мы принимали в нашей стране переговоры между сторонами конфликта на Украине. Мы вновь готовы взять на себя функцию посредника", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Эрдоган заявил в конце марта, что Запад втянул бы Турцию в войну против России, если бы руководство Турции не предпринимало соответствующих усилий за последние два года. Он отметил, что намерен играть роль посредника между Россией и Украиной и прийти к успеху в этом деле.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

https://ria.ru/20230725/turtsiya-1886276273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, ситуация в днр и лнр