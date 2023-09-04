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Министр обороны Украины оценил один день боев в сто миллионов долларов - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 04.09.2023 (обновлено: 16:59 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894076162.html
Министр обороны Украины оценил один день боев в сто миллионов долларов
Министр обороны Украины оценил один день боев в сто миллионов долларов - РИА Новости, 04.09.2023
Министр обороны Украины оценил один день боев в сто миллионов долларов
Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 миллионов долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:02
2023-09-04T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
алексей резников
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 миллионов долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ. Ранее в понедельник он заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. Накануне Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, был советником Мустафы Джемилева - лидера экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* (запрещена в России). "Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", - сказал Резников. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230903/finansirovanie-1893960006.html
https://ria.ru/20230901/sbor-1893615586.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Алексей Резников, Ситуация в ДНР и ЛНР
Министр обороны Украины оценил один день боев в сто миллионов долларов

Резников: один день боев обходится Украине в $100 миллионов

© AP Photo / Daniel ColeАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 миллионов долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.
Ранее в понедельник он заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. Накануне Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, был советником Мустафы Джемилева - лидера экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* (запрещена в России).
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"Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", - сказал Резников.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
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Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаАлексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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