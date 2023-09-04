https://ria.ru/20230904/ukraina-1894076162.html

Министр обороны Украины оценил один день боев в сто миллионов долларов

Министр обороны Украины оценил один день боев в сто миллионов долларов - РИА Новости, 04.09.2023

Министр обороны Украины оценил один день боев в сто миллионов долларов

Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 миллионов долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:02

2023-09-04T14:02

2023-09-04T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

алексей резников

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 миллионов долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ. Ранее в понедельник он заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. Накануне Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, был советником Мустафы Джемилева - лидера экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* (запрещена в России). "Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", - сказал Резников. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230903/finansirovanie-1893960006.html

https://ria.ru/20230901/sbor-1893615586.html

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891129208.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, алексей резников, ситуация в днр и лнр