https://ria.ru/20230904/uchitel-1894032693.html

Фильм "Я делаю шаг" об учителе с дислексией выйдет в прокат 7 сентября

Фильм "Я делаю шаг" об учителе с дислексией выйдет в прокат 7 сентября - РИА Новости, 04.09.2023

Фильм "Я делаю шаг" об учителе с дислексией выйдет в прокат 7 сентября

Премьера мелодрамы "Я делаю шаг" о молодом провинциальном учителе литературы с дислексией состоялась 1 сентября, в широкий кинопрокат лента поступит 7 сентября, РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:28

2023-09-04T11:28

2023-09-04T11:28

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893683916_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fb017d89c68711b8217f992d45ccd03.png

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьера мелодрамы "Я делаю шаг" о молодом провинциальном учителе литературы с дислексией состоялась 1 сентября, в широкий кинопрокат лента поступит 7 сентября, сообщила режиссер фильма Ольга Акатьева. Название фильма перекликается с названием песни группы The Hatters: по словам Акатьевой, эту идею предложил управляющий партнер кинопрокатной компании "Наше кино" Максим Рогальский. Музыканты поддержали такое решение. "С названием так вообще все сошлось - с известным хитом и группой, которая нас, кстати, тоже поддерживает. Им очень понравилось, что мы так назвали фильм", - отметил Рогальский. Создатели отметили, что фильм "Я делаю шаг" очень актуален в текущем Году педагога и наставника. По сюжету главный герой Александр Макаров, скрывающий, что с детства болен дислексией, после окончания университета возвращается преподавать в свою школу. Чтобы наладить отношения с классом, он предлагает им принять участие во всероссийском конкурсе, а вместе с тем пытается разобраться в чувствах к своей бывшей однокласснице Оле — единственной, кто знает его тайну. Главные роли исполнили Сергей Новосад ("Трудные подростки") и Анастасия Талызина ("Кентавр"). Также в проекте приняли участие Мария Аронова, Равшана Куркова, Денис Шведов и другие. Фильм снимался в Москве и Пскове, отметили его создатели. Основным местом съемок стала псковская школа №1 – одна из старейших в России. Сценарий Марии Суворовой признан победителем Всероссийского конкурса киносценариев министерства просвещения РФ на тему популяризации профессии учителя, говорится в сообщении. Научным консультантом проекта выступила Ассоциация родителей детей с дислексией.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция в преддверии премьеры художественного фильма "Я делаю шаг" Пресс-конференция в преддверии премьеры художественного фильма "Я делаю шаг" 2023-09-04T11:28 true PT73M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сн_образование, видео