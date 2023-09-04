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Учения "Запад" в 2023 году не состоятся - РИА Новости, 04.09.2023
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17:20 04.09.2023 (обновлено: 18:30 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894142261.html
Учения "Запад" в 2023 году не состоятся
Учения "Запад" в 2023 году не состоятся - РИА Новости, 04.09.2023
Учения "Запад" в 2023 году не состоятся
Учения "Запад" не будут проводиться в этом году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:20
2023-09-04T18:30
сергей шойгу
безопасность
россия
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Учения "Запад" не будут проводиться в этом году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нет, в этом году у нас учения на Украине", - сказал Шойгу журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894030079.html
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сергей шойгу, безопасность, россия
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
Учения "Запад" в 2023 году не состоятся

Шойгу заявил, что учения "Запад" в 2023 году не состоятся

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на стратегических учениях "Запад"
Военнослужащий на стратегических учениях Запад - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий на стратегических учениях "Запад". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Учения "Запад" не будут проводиться в этом году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Нет, в этом году у нас учения на Украине", - сказал Шойгу журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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