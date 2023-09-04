https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894142261.html

Учения "Запад" в 2023 году не состоятся

Учения "Запад" в 2023 году не состоятся - РИА Новости, 04.09.2023

Учения "Запад" в 2023 году не состоятся

Учения "Запад" не будут проводиться в этом году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:20

2023-09-04T17:20

2023-09-04T18:30

сергей шойгу

безопасность

россия

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Учения "Запад" не будут проводиться в этом году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нет, в этом году у нас учения на Украине", - сказал Шойгу журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894030079.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сергей шойгу, безопасность, россия