https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894142261.html
Учения "Запад" в 2023 году не состоятся
Учения "Запад" в 2023 году не состоятся - РИА Новости, 04.09.2023
Учения "Запад" в 2023 году не состоятся
Учения "Запад" не будут проводиться в этом году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:20
2023-09-04T17:20
2023-09-04T18:30
сергей шойгу
безопасность
россия
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Учения "Запад" не будут проводиться в этом году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нет, в этом году у нас учения на Украине", - сказал Шойгу журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894030079.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, безопасность, россия
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
Учения "Запад" в 2023 году не состоятся
Шойгу заявил, что учения "Запад" в 2023 году не состоятся