https://ria.ru/20230904/ubiystvo-1894070001.html

Волгоградца задержали по подозрению в убийстве подруги из-за расставания

Волгоградца задержали по подозрению в убийстве подруги из-за расставания - РИА Новости, 04.09.2023

Волгоградца задержали по подозрению в убийстве подруги из-за расставания

Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве своей девушки, чье тело, завернутое в одеяло, нашли два месяца назад в подвале дома, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:41

2023-09-04T13:41

2023-09-04T13:41

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 4 сен – РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве своей девушки, чье тело, завернутое в одеяло, нашли два месяца назад в подвале дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области. По данным ведомства, 11 июля в подвале дома по улице Лодыгина в Волгограде было найдено тело девушки, завернутое в одеяло. СК возбудил дело об убийстве. Отмечается, что в ходе расследования следователи опросили всех жителей дома, в том числе провели обыск у 31-летнего мужчины. У него, как говорится в сообщении СК, был обнаружен паспорт 24-летней девушки, но где она находится, пояснить он не мог. Отмечается, что спустя время мужчина признался, что в подвале нашли именно ее тело. В ходе допроса он рассказал следователям, что поругался с подругой из-за того, что она хотела с ним расстаться. Когда девушка легла спать, по информации ведомства, мужчина ее задушил, завернул в одеяло, обмотав скотчем, и спрятал в подвале. "В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. По ходатайству следственного органа в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20230831/sobaka-1893513605.html

https://ria.ru/20230901/dtp-1893768632.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), убийство, волгоградская область