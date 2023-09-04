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Волгоградца задержали по подозрению в убийстве подруги из-за расставания - РИА Новости, 04.09.2023
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13:41 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/ubiystvo-1894070001.html
Волгоградца задержали по подозрению в убийстве подруги из-за расставания
Волгоградца задержали по подозрению в убийстве подруги из-за расставания - РИА Новости, 04.09.2023
Волгоградца задержали по подозрению в убийстве подруги из-за расставания
Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве своей девушки, чье тело, завернутое в одеяло, нашли два месяца назад в подвале дома, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:41
2023-09-04T13:41
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
убийство
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 4 сен – РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве своей девушки, чье тело, завернутое в одеяло, нашли два месяца назад в подвале дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области. По данным ведомства, 11 июля в подвале дома по улице Лодыгина в Волгограде было найдено тело девушки, завернутое в одеяло. СК возбудил дело об убийстве. Отмечается, что в ходе расследования следователи опросили всех жителей дома, в том числе провели обыск у 31-летнего мужчины. У него, как говорится в сообщении СК, был обнаружен паспорт 24-летней девушки, но где она находится, пояснить он не мог. Отмечается, что спустя время мужчина признался, что в подвале нашли именно ее тело. В ходе допроса он рассказал следователям, что поругался с подругой из-за того, что она хотела с ним расстаться. Когда девушка легла спать, по информации ведомства, мужчина ее задушил, завернул в одеяло, обмотав скотчем, и спрятал в подвале. "В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. По ходатайству следственного органа в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), убийство, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство, Волгоградская область
Волгоградца задержали по подозрению в убийстве подруги из-за расставания

Жителя Волгограда подозревают в убийстве своей девушки из-за расставания

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 4 сен – РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве своей девушки, чье тело, завернутое в одеяло, нашли два месяца назад в подвале дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.
По данным ведомства, 11 июля в подвале дома по улице Лодыгина в Волгограде было найдено тело девушки, завернутое в одеяло. СК возбудил дело об убийстве. Отмечается, что в ходе расследования следователи опросили всех жителей дома, в том числе провели обыск у 31-летнего мужчины. У него, как говорится в сообщении СК, был обнаружен паспорт 24-летней девушки, но где она находится, пояснить он не мог. Отмечается, что спустя время мужчина признался, что в подвале нашли именно ее тело.
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В ходе допроса он рассказал следователям, что поругался с подругой из-за того, что она хотела с ним расстаться. Когда девушка легла спать, по информации ведомства, мужчина ее задушил, завернул в одеяло, обмотав скотчем, и спрятал в подвале.
"В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. По ходатайству следственного органа в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
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