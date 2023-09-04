https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894067402.html
Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин
Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин
Россия одна из первых, кто старается подставить плечо Турции, включая помощь при землетрясениях и борьбе с пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:31
2023-09-04T13:31
2023-09-04T13:38
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия одна из первых, кто старается подставить плечо Турции, включая помощь при землетрясениях и борьбе с пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Уважаемый господин президент, Вы упомянули о борьбе с пожарами! Хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым людям, пострадавшим. То же самое касается борьбы с пожарами. Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший и высокий уровень", - сказал президент России.По словам Владимира Путина, это сказывается во всех отраслях взаимодействия двух стран.
https://ria.ru/20230904/gaz-1894068322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин
Путин: Россия старается помочь Турции в борьбе с пожарами и землетрясениями
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия одна из первых, кто старается подставить плечо Турции, включая помощь при землетрясениях и борьбе с пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Уважаемый господин президент, Вы упомянули о борьбе с пожарами! Хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым людям, пострадавшим. То же самое касается борьбы с пожарами. Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший и высокий уровень", - сказал президент России.
По словам Владимира Путина, это сказывается во всех отраслях взаимодействия двух стран.
Эрдоган назвал создание газового хаба значимым для Турции