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Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
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13:31 04.09.2023 (обновлено: 13:38 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894067402.html
Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин
Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин
Россия одна из первых, кто старается подставить плечо Турции, включая помощь при землетрясениях и борьбе с пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:31
2023-09-04T13:38
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия одна из первых, кто старается подставить плечо Турции, включая помощь при землетрясениях и борьбе с пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Уважаемый господин президент, Вы упомянули о борьбе с пожарами! Хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым людям, пострадавшим. То же самое касается борьбы с пожарами. Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший и высокий уровень", - сказал президент России.По словам Владимира Путина, это сказывается во всех отраслях взаимодействия двух стран.
https://ria.ru/20230904/gaz-1894068322.html
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин

Путин: Россия старается помочь Турции в борьбе с пожарами и землетрясениями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия одна из первых, кто старается подставить плечо Турции, включая помощь при землетрясениях и борьбе с пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Уважаемый господин президент, Вы упомянули о борьбе с пожарами! Хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым людям, пострадавшим. То же самое касается борьбы с пожарами. Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший и высокий уровень", - сказал президент России.
По словам Владимира Путина, это сказывается во всех отраслях взаимодействия двух стран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Эрдоган назвал создание газового хаба значимым для Турции
13:33
 
РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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