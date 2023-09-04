https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894067402.html

Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин

Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023

Россия одна из первых старается подставить плечо Турции, заявил Путин

Россия одна из первых, кто старается подставить плечо Турции, включая помощь при землетрясениях и борьбе с пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:31

2023-09-04T13:31

2023-09-04T13:38

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия одна из первых, кто старается подставить плечо Турции, включая помощь при землетрясениях и борьбе с пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Уважаемый господин президент, Вы упомянули о борьбе с пожарами! Хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым людям, пострадавшим. То же самое касается борьбы с пожарами. Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший и высокий уровень", - сказал президент России.По словам Владимира Путина, это сказывается во всех отраслях взаимодействия двух стран.

https://ria.ru/20230904/gaz-1894068322.html

россия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган