https://ria.ru/20230904/tekhnika-1894005716.html

На Урале создали импортозамещающую коммунальную технику

На Урале создали импортозамещающую коммунальную технику - РИА Новости, 04.09.2023

На Урале создали импортозамещающую коммунальную технику

Специалисты Центра компьютерного инжиниринга Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) создали линейку отечественных многоцелевых... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:32

2023-09-04T08:32

2023-09-04T09:21

челябинск

челябинская область

южно-уральский государственный университет

экономика

импортозамещение

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специалисты Центра компьютерного инжиниринга Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) создали линейку отечественных многоцелевых уборочных машин для больших городов, сообщили РИА Новости в вузе. За счет изменения конфигурации оборудования и перехода на электрическую трансмиссию современные коммунальные машины могут круглогодично выполнять комплексные задачи: пылесосить, поливать, чистить снег, распылять противообледенительный реагент, мыть ограждения. В Южно-Уральском государственном университете работа над созданием импортозамещающей коммунальной уборочной техники ведется с 2018 года. Сейчас речь идет о гибридном многоцелевом автомобиле МЦМЭ 5000 на базе самоходного шасси с использованием электрического привода. От задумки до работающего опытного образца прошло всего два года. Машина в настоящее время проходит серию испытаний. "Наша разработка – современная коммунальная машина, которую начал изготавливать Курганский завод дорожных машин – это продукт большой кооперации машиностроительных предприятий. Инновационные элементы системы управления, приводы, тяговое оборудование, приводы самоходного шасси были разработаны и изготовлены при участии промышленных предприятий Челябинской области. Данная машина явилась результатом работ, направленных на импортозамещение и технологическую независимость", – отметил директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.Инженеры планируют со временем сделать машину МЦМЭ 5000 полностью электрической, чтобы обеспечить малошумность работы в условиях городского сектора, придомовых территориях, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Ранее завершенный совместный проект инженеров со специалистами Курганского завода дорожных машин – коммунальная машина КО-318 – готов к запуску в серийное производство. "К 2025 году мы планируем выпустить 150-170 единиц техники. Основные потребители универсальной уборочной машины – города с плотным транспортным потоком и крупными ландшафтными зонами, например, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь", – отметил коммерческий директор АО "Курганский завод дорожных машин" Михаил Сочнев.

https://ria.ru/20230824/podmoskove-1891934517.html

https://ria.ru/20230715/chasy-1884320663.html

https://ria.ru/20230718/tekhnika-1884874892.html

челябинск

челябинская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинск, челябинская область, южно-уральский государственный университет, экономика, импортозамещение, навигатор абитуриента, университетская наука