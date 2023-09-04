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На Урале создали импортозамещающую коммунальную технику - РИА Новости, 04.09.2023
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08:32 04.09.2023 (обновлено: 09:21 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/tekhnika-1894005716.html
На Урале создали импортозамещающую коммунальную технику
На Урале создали импортозамещающую коммунальную технику - РИА Новости, 04.09.2023
На Урале создали импортозамещающую коммунальную технику
Специалисты Центра компьютерного инжиниринга Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) создали линейку отечественных многоцелевых... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:32
2023-09-04T09:21
челябинск
челябинская область
южно-уральский государственный университет
экономика
импортозамещение
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специалисты Центра компьютерного инжиниринга Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) создали линейку отечественных многоцелевых уборочных машин для больших городов, сообщили РИА Новости в вузе. За счет изменения конфигурации оборудования и перехода на электрическую трансмиссию современные коммунальные машины могут круглогодично выполнять комплексные задачи: пылесосить, поливать, чистить снег, распылять противообледенительный реагент, мыть ограждения. В Южно-Уральском государственном университете работа над созданием импортозамещающей коммунальной уборочной техники ведется с 2018 года. Сейчас речь идет о гибридном многоцелевом автомобиле МЦМЭ 5000 на базе самоходного шасси с использованием электрического привода. От задумки до работающего опытного образца прошло всего два года. Машина в настоящее время проходит серию испытаний. &quot;Наша разработка – современная коммунальная машина, которую начал изготавливать Курганский завод дорожных машин – это продукт большой кооперации машиностроительных предприятий. Инновационные элементы системы управления, приводы, тяговое оборудование, приводы самоходного шасси были разработаны и изготовлены при участии промышленных предприятий Челябинской области. Данная машина явилась результатом работ, направленных на импортозамещение и технологическую независимость&quot;, – отметил директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.Инженеры планируют со временем сделать машину МЦМЭ 5000 полностью электрической, чтобы обеспечить малошумность работы в условиях городского сектора, придомовых территориях, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Ранее завершенный совместный проект инженеров со специалистами Курганского завода дорожных машин – коммунальная машина КО-318 – готов к запуску в серийное производство. "К 2025 году мы планируем выпустить 150-170 единиц техники. Основные потребители универсальной уборочной машины – города с плотным транспортным потоком и крупными ландшафтными зонами, например, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь", – отметил коммерческий директор АО "Курганский завод дорожных машин" Михаил Сочнев.
https://ria.ru/20230824/podmoskove-1891934517.html
https://ria.ru/20230715/chasy-1884320663.html
https://ria.ru/20230718/tekhnika-1884874892.html
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челябинск, челябинская область, южно-уральский государственный университет, экономика, импортозамещение, навигатор абитуриента, университетская наука
Челябинск, Челябинская область, Южно-Уральский государственный университет, Экономика, Импортозамещение, Навигатор абитуриента, Университетская наука
На Урале создали импортозамещающую коммунальную технику

Ученые ЮУрГУ создали импортозамещающую коммунальную технику для больших городов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКоммунальная техника во время уборки улиц
Коммунальная техника во время уборки улиц - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Коммунальная техника во время уборки улиц. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специалисты Центра компьютерного инжиниринга Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) создали линейку отечественных многоцелевых уборочных машин для больших городов, сообщили РИА Новости в вузе.
За счет изменения конфигурации оборудования и перехода на электрическую трансмиссию современные коммунальные машины могут круглогодично выполнять комплексные задачи: пылесосить, поливать, чистить снег, распылять противообледенительный реагент, мыть ограждения. В Южно-Уральском государственном университете работа над созданием импортозамещающей коммунальной уборочной техники ведется с 2018 года.
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Сейчас речь идет о гибридном многоцелевом автомобиле МЦМЭ 5000 на базе самоходного шасси с использованием электрического привода. От задумки до работающего опытного образца прошло всего два года. Машина в настоящее время проходит серию испытаний.
«

"Наша разработка – современная коммунальная машина, которую начал изготавливать Курганский завод дорожных машин – это продукт большой кооперации машиностроительных предприятий. Инновационные элементы системы управления, приводы, тяговое оборудование, приводы самоходного шасси были разработаны и изготовлены при участии промышленных предприятий Челябинской области. Данная машина явилась результатом работ, направленных на импортозамещение и технологическую независимость", – отметил директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.

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Инженеры планируют со временем сделать машину МЦМЭ 5000 полностью электрической, чтобы обеспечить малошумность работы в условиях городского сектора, придомовых территориях, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Ранее завершенный совместный проект инженеров со специалистами Курганского завода дорожных машин – коммунальная машина КО-318 – готов к запуску в серийное производство.
"К 2025 году мы планируем выпустить 150-170 единиц техники. Основные потребители универсальной уборочной машины – города с плотным транспортным потоком и крупными ландшафтными зонами, например, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь", – отметил коммерческий директор АО "Курганский завод дорожных машин" Михаил Сочнев.
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ЧелябинскЧелябинская областьЮжно-Уральский государственный университетЭкономикаИмпортозамещениеНавигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
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