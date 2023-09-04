На Урале создали импортозамещающую коммунальную технику
Ученые ЮУрГУ создали импортозамещающую коммунальную технику для больших городов
Коммунальная техника во время уборки улиц. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специалисты Центра компьютерного инжиниринга Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) создали линейку отечественных многоцелевых уборочных машин для больших городов, сообщили РИА Новости в вузе.
За счет изменения конфигурации оборудования и перехода на электрическую трансмиссию современные коммунальные машины могут круглогодично выполнять комплексные задачи: пылесосить, поливать, чистить снег, распылять противообледенительный реагент, мыть ограждения. В Южно-Уральском государственном университете работа над созданием импортозамещающей коммунальной уборочной техники ведется с 2018 года.
Сейчас речь идет о гибридном многоцелевом автомобиле МЦМЭ 5000 на базе самоходного шасси с использованием электрического привода. От задумки до работающего опытного образца прошло всего два года. Машина в настоящее время проходит серию испытаний.
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"Наша разработка – современная коммунальная машина, которую начал изготавливать Курганский завод дорожных машин – это продукт большой кооперации машиностроительных предприятий. Инновационные элементы системы управления, приводы, тяговое оборудование, приводы самоходного шасси были разработаны и изготовлены при участии промышленных предприятий Челябинской области. Данная машина явилась результатом работ, направленных на импортозамещение и технологическую независимость", – отметил директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.
Инженеры планируют со временем сделать машину МЦМЭ 5000 полностью электрической, чтобы обеспечить малошумность работы в условиях городского сектора, придомовых территориях, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Ранее завершенный совместный проект инженеров со специалистами Курганского завода дорожных машин – коммунальная машина КО-318 – готов к запуску в серийное производство.
"К 2025 году мы планируем выпустить 150-170 единиц техники. Основные потребители универсальной уборочной машины – города с плотным транспортным потоком и крупными ландшафтными зонами, например, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь", – отметил коммерческий директор АО "Курганский завод дорожных машин" Михаил Сочнев.