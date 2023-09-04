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После стрельбы в аэропорту Кишинева наказали девять пограничников
После стрельбы в аэропорту Кишинева наказали девять пограничников - РИА Новости, 04.09.2023
После стрельбы в аэропорту Кишинева наказали девять пограничников
Девять пограничников привлечены к дисциплинарной ответственности после стрельбы в аэропорту Кишинева, которая привела к гибели двух человек, заявил министр... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:17
2023-09-04T15:17
2023-09-04T15:17
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Девять пограничников привлечены к дисциплинарной ответственности после стрельбы в аэропорту Кишинева, которая привела к гибели двух человек, заявил министр внутренних дел Молдавии Адриан Ефрос. В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. Стрелял гражданин Таджикистана 43-летний Рустам Ашуров, которого не впустили в страну и который находился в розыске за похищение человека. Ашуров убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. При задержании стрелявший получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице. "Девять сотрудников сектора пограничной полиции Международного аэропорта Кишинев были привлечены к дисциплинарной ответственности. Пятеро сотрудников получили строгие выговоры: один старший офицер и четыре офицера пограничного подразделения. Четверо сотрудников были уволены, начальник Главной инспекции пограничной полиции был наказан строгим выговором", - заявил Ефрос на брифинге. По его словам, были уволены заместители начальника сектора Пограничной полиции, начальник смены подразделения пограничного контроля и оперативный дежурный диспетчерской службы регионального координационного центра. Кроме того, МВД подаст предложение правительству отправить в отставку государственного секретаря, который отвечал за разработку политики безопасности и общественного порядка, его имя министр не уточнил. Ефрос добавил, что проверка в аэропорту выявила многочисленные нарушения, которые связаны в том числе с нехваткой персонала в сфере безопасности.
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в мире, кишинев, молдавия, таджикистан
В мире, Кишинев, Молдавия, Таджикистан
После стрельбы в аэропорту Кишинева наказали девять пограничников
МВД Молдавии: после стрельбы в аэропорту Кишинева наказали девять пограничников
КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Девять пограничников привлечены к дисциплинарной ответственности после стрельбы в аэропорту Кишинева, которая привела к гибели двух человек, заявил министр внутренних дел Молдавии Адриан Ефрос.
В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. Стрелял гражданин Таджикистана
43-летний Рустам Ашуров, которого не впустили в страну и который находился в розыске за похищение человека. Ашуров убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. При задержании стрелявший получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице.
"Девять сотрудников сектора пограничной полиции Международного аэропорта Кишинев были привлечены к дисциплинарной ответственности. Пятеро сотрудников получили строгие выговоры: один старший офицер и четыре офицера пограничного подразделения. Четверо сотрудников были уволены, начальник Главной инспекции пограничной полиции был наказан строгим выговором", - заявил Ефрос на брифинге.
По его словам, были уволены заместители начальника сектора Пограничной полиции, начальник смены подразделения пограничного контроля и оперативный дежурный диспетчерской службы регионального координационного центра. Кроме того, МВД подаст предложение правительству отправить в отставку государственного секретаря, который отвечал за разработку политики безопасности и общественного порядка, его имя министр не уточнил. Ефрос добавил, что проверка в аэропорту выявила многочисленные нарушения, которые связаны в том числе с нехваткой персонала в сфере безопасности.
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД