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Спецоперация, 4 сентября: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 04.09.2023 (обновлено: 23:05 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894197180.html
Спецоперация, 4 сентября: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Спецоперация, 4 сентября: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.09.2023
Спецоперация, 4 сентября: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
О переговорах Путина и Эрдогана, ходе спецоперации и отставке главы Минобороны Украины — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T22:56
2023-09-04T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
алексей резников
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. О переговорах Путина и Эрдогана, ходе спецоперации и отставке главы Минобороны Украины — в материале РИА Новости.Переговоры Путина и ЭрдоганаВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, в ходе которых обсудили зерновую сделку и вопросы урегулирования украинского кризиса.По итогам встречи турецкий лидер заявил, что Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от переговоров по этому вопросу и сейчас не отказывается. Это также касается и посреднических услуг, отметил он.Президент также подчеркнул, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу после выполнения всех зафиксированных договоренностей. При этом Россия не рассматривает соглашения с Турцией и Катаром по поставке одного миллиона тонн зерна как замену зерновой сделке, поскольку в ней есть и украинские интересы, добавил глава государства. Ход операцииОтставка РезниковаНакануне вечером президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны и назначил главу Фонда госимущества Рустема Умерова на эту должность. Сам Резников заявил в понедельник, что подал в Верховную раду заявление об отставке.Парламент должен проголосовать по этому вопросу 5 сентября, тогда же состоится голосование по увольнению Умерова, который должен возглавить военное ведомство, сообщило агентство РБК-Украина.
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
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в мире, украина, россия, турция, алексей резников, вооруженные силы украины, верховная рада украины, рустем умеров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Турция, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Рустем Умеров, Владимир Путин
Спецоперация, 4 сентября: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудили решение конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. О переговорах Путина и Эрдогана, ходе спецоперации и отставке главы Минобороны Украины — в материале РИА Новости.

Переговоры Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, в ходе которых обсудили зерновую сделку и вопросы урегулирования украинского кризиса.
По итогам встречи турецкий лидер заявил, что Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от переговоров по этому вопросу и сейчас не отказывается. Это также касается и посреднических услуг, отметил он.
Президент также подчеркнул, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу после выполнения всех зафиксированных договоренностей. При этом Россия не рассматривает соглашения с Турцией и Катаром по поставке одного миллиона тонн зерна как замену зерновой сделке, поскольку в ней есть и украинские интересы, добавил глава государства.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Будущее Турции зависит от России
30 августа, 08:00

Ход операции

  • Как заявил Путин, контрнаступление ВСУ — это "не пробуксовка, это провал". В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о больших потерях украинской армии;
  • Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по судостроительному предприятию на Украине, где делают безэкипажные катера;
  • На Донецком направлении отражены три атаки противника, украинские войска потеряли до 285 военнослужащих;
  • На Купянском направлении отбиты четыре атаки ВСУ, они потеряли 60 солдат и четыре единицы техники;
  • На Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла более 120 военных, две бронемашины и склад боеприпасов.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Последний шанс Зеленского. Из кого Киев формирует украинский "фольксштурм"
Вчера, 08:00

Отставка Резникова

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны и назначил главу Фонда госимущества Рустема Умерова на эту должность.
Сам Резников заявил в понедельник, что подал в Верховную раду заявление об отставке.
Парламент должен проголосовать по этому вопросу 5 сентября, тогда же состоится голосование по увольнению Умерова, который должен возглавить военное ведомство, сообщило агентство РБК-Украина.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Зеленский выбрал нового министра: украинцы заплатят кровью
Вчера, 17:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурцияАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныРустем УмеровВладимир Путин
 
 
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