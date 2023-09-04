https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894197180.html

Спецоперация, 4 сентября: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Спецоперация, 4 сентября: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.09.2023

Спецоперация, 4 сентября: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

О переговорах Путина и Эрдогана, ходе спецоперации и отставке главы Минобороны Украины — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T22:56

2023-09-04T22:56

2023-09-04T23:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

турция

алексей резников

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. О переговорах Путина и Эрдогана, ходе спецоперации и отставке главы Минобороны Украины — в материале РИА Новости.Переговоры Путина и ЭрдоганаВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, в ходе которых обсудили зерновую сделку и вопросы урегулирования украинского кризиса.По итогам встречи турецкий лидер заявил, что Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от переговоров по этому вопросу и сейчас не отказывается. Это также касается и посреднических услуг, отметил он.Президент также подчеркнул, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу после выполнения всех зафиксированных договоренностей. При этом Россия не рассматривает соглашения с Турцией и Катаром по поставке одного миллиона тонн зерна как замену зерновой сделке, поскольку в ней есть и украинские интересы, добавил глава государства. Ход операцииОтставка РезниковаНакануне вечером президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны и назначил главу Фонда госимущества Рустема Умерова на эту должность. Сам Резников заявил в понедельник, что подал в Верховную раду заявление об отставке.Парламент должен проголосовать по этому вопросу 5 сентября, тогда же состоится голосование по увольнению Умерова, который должен возглавить военное ведомство, сообщило агентство РБК-Украина.

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html

украина

россия

турция

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в мире, украина, россия, турция, алексей резников, вооруженные силы украины, верховная рада украины, рустем умеров, владимир путин