Спецоперация, 4 сентября: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудили решение конфликта на Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. О переговорах Путина и Эрдогана, ходе спецоперации и отставке главы Минобороны Украины — в материале РИА Новости.
Переговоры Путина и Эрдогана
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, в ходе которых обсудили зерновую сделку и вопросы урегулирования украинского кризиса.
По итогам встречи турецкий лидер заявил, что Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от переговоров по этому вопросу и сейчас не отказывается. Это также касается и посреднических услуг, отметил он.
Президент также подчеркнул, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу после выполнения всех зафиксированных договоренностей. При этом Россия не рассматривает соглашения с Турцией и Катаром по поставке одного миллиона тонн зерна как замену зерновой сделке, поскольку в ней есть и украинские интересы, добавил глава государства.
Ход операции
- Как заявил Путин, контрнаступление ВСУ — это "не пробуксовка, это провал". В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о больших потерях украинской армии;
- Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по судостроительному предприятию на Украине, где делают безэкипажные катера;
- На Донецком направлении отражены три атаки противника, украинские войска потеряли до 285 военнослужащих;
- На Купянском направлении отбиты четыре атаки ВСУ, они потеряли 60 солдат и четыре единицы техники;
- На Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла более 120 военных, две бронемашины и склад боеприпасов.
Отставка Резникова
Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны и назначил главу Фонда госимущества Рустема Умерова на эту должность.
Сам Резников заявил в понедельник, что подал в Верховную раду заявление об отставке.
Парламент должен проголосовать по этому вопросу 5 сентября, тогда же состоится голосование по увольнению Умерова, который должен возглавить военное ведомство, сообщило агентство РБК-Украина.