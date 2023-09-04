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Шойгу рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 04.09.2023 (обновлено: 17:48 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894139045.html
Шойгу рассказал о потерях ВСУ
Шойгу рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
Шойгу рассказал о потерях ВСУ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у украинской армии большие потери, только вчера на одном направлении было уничтожено шесть танков. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:10
2023-09-04T17:48
украина
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у украинской армии большие потери, только вчера на одном направлении было уничтожено шесть танков."В среднем, вы знаете, потери большие. Вчера в результате серьёзной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении наши ребята... уничтожили ещё шесть машин. Поэтому за вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать ", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о потерях ВСУ на сегодняшний день.Он уточнил, что танки не были иностранного производства.Россия только за последние пять дней уничтожила семь украинских морских беспилотников, также заявил Шойгу."Только за последнюю неделю таких уничтожено семь - даже не за неделю, за пять дней", - сказал Шойгу.Он отметил, что с проблемой обеспечения безопасности России на море был в том числе связан и выход России из зерновой сделки.
https://ria.ru/20230902/oruzhie-1893714643.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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украина, вооруженные силы украины, безопасность, россия, сергей шойгу
Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о потерях ВСУ

Шойгу: российские войска уничтожили шесть танков ВСУ на Работинском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у украинской армии большие потери, только вчера на одном направлении было уничтожено шесть танков.
"В среднем, вы знаете, потери большие. Вчера в результате серьёзной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении наши ребята... уничтожили ещё шесть машин. Поэтому за вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать ", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о потерях ВСУ на сегодняшний день.
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Он уточнил, что танки не были иностранного производства.
Россия только за последние пять дней уничтожила семь украинских морских беспилотников, также заявил Шойгу.
"Только за последнюю неделю таких уничтожено семь - даже не за неделю, за пять дней", - сказал Шойгу.
Он отметил, что с проблемой обеспечения безопасности России на море был в том числе связан и выход России из зерновой сделки.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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