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"Зелени много". Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи - РИА Новости, 04.09.2023
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13:32 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/sochi-1894067740.html
"Зелени много". Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи
"Зелени много". Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи - РИА Новости, 04.09.2023
"Зелени много". Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи
Президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана приезжать отдыхать в Сочи. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:32
2023-09-04T13:32
сочи
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана приезжать отдыхать в Сочи. Лидеры кратко пообщались перед началом переговоров в Сочи. "Можете приезжать к нам отдыхать. А то мы все к вам", - сказал Путин. "Здесь тоже очень красиво, кстати", - ответил президент Турции. "Да, правда. Зелени много", - согласился российский лидер. "Черноморский регион", - заметил Эрдоган.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
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сочи, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Сочи, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
"Зелени много". Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи

Путин пригласил Эрдогана приезжать на отдых в Сочи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в пезиденции в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в пезиденции в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в пезиденции в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана приезжать отдыхать в Сочи.
Лидеры кратко пообщались перед началом переговоров в Сочи.
«
"Можете приезжать к нам отдыхать. А то мы все к вам", - сказал Путин.
"Здесь тоже очень красиво, кстати", - ответил президент Турции.
"Да, правда. Зелени много", - согласился российский лидер.
"Черноморский регион", - заметил Эрдоган.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Межгосударственные отношения России и Турции
03:37
 
СочиРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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