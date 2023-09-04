https://ria.ru/20230904/sochi-1894067740.html

"Зелени много". Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи

"Зелени много". Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи - РИА Новости, 04.09.2023

"Зелени много". Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи

Президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана приезжать отдыхать в Сочи. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:32

2023-09-04T13:32

2023-09-04T13:32

сочи

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана приезжать отдыхать в Сочи. Лидеры кратко пообщались перед началом переговоров в Сочи. "Можете приезжать к нам отдыхать. А то мы все к вам", - сказал Путин. "Здесь тоже очень красиво, кстати", - ответил президент Турции. "Да, правда. Зелени много", - согласился российский лидер. "Черноморский регион", - заметил Эрдоган.

https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

сочи

россия

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган